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筆者算是香港資助房屋政策的首批受益者，自己是「徙置區的第一代嬰兒」。在筆者未出世之前，父母試過行李皮喼被包租婆從樓上掉到街中趕走，亦曾住過全屋漏水要擺放水桶陣的石屋，徙置區令到處於難民高峰期的香港市民有了穩固和不用受風雨蹂躪的安樂窩。筆者亦感謝政府的居屋計劃，雖然最後沒有購買居屋，在我就學的時候，父母已經安慰道：「現在努力讀書，將來出來工作之後即使世界艱難，仍可以選擇購買居屋居住，將來可以有自己的家庭。」因此我的少年時期對居住方面並沒有前路茫茫的感覺，因為知道政府有照顧我們的政策，我覺得香港要重拾這種對未來的安全感。

筆者之前撰文指出，簡樸房的概念有瑕疵，但對於政府聽取意見的態度有信心，未夠完美可以作出修正。最近房屋局局長何永賢諮詢地產代理界有關簡樸房的意見，因為筆者所屬的商會主要是中小型地產代理行，同時亦沒有經營劏房業務，本來並沒有打算參與及發表意見，惟現階段聽到有一些觀點是市民仍擔心，我認為需要給予意見令政府做得更好，所以出席了是次會議，並給予兩點意見：

1）筆者關注管制劏房會否令到成本上升，配合香港租金的上升軌，會否成為一個不好的化學變化。根據差餉物業估價署資料，我們歸納後得出兩個數據，筆者認為是值得參考。第一是過去兩年內（參考2023年初至2024年11月的差估署私人住宅租金指數），本港住宅租金大約上升了11%；第二是截至2024年8月的劏房租金，對比同年年初上升了約8%，但因為首5個月沒有明顯上升，而有關資料是截至8月，即是說3個月已經升了8%，筆者覺得這雖然是一個短暫的數據，未必可以作準，但有關趨勢必須要留意。

公屋轉流率低，影響整個房地產鏈的運作。(AP)

2）簡樸房可以容納的住戶人數，很大機會受其最低面積（不小於8平方米）所影響，變相容納的人數少了，政府有否為這個情況作出準備？筆者看到公屋轉流率低，以往長期只有1%左右，最近則約1.9%，仍未合乎公屋最少3%至5%的轉流率，轉流率不足正正影響著資助房屋的輪候者，包括居住劏房的人，所以筆者一直認同針對公屋做回合適的轉流率，不應該被霸佔，從而影響整個房地產鏈的運作。

會議過程中，局方就簡樸房的八大要求作出解釋，顯然局方的準備及決心較我們想象多，可以說解開了我們八成的疑慮，是一個很成功的交流會。在會議中，筆者亦聽到局方對整個房地產的轉流率十分關注，而且是有概念去重新將斷裂的轉流率作修補，這個說法令人感動。轉流率不足，令到本港的房地產作出畸形的運作，轉流率概念已被荒廢了近20年，現時被重新重視，是令人感到鼓舞的，證明現屆政府的確是有為及有膽識的。處理公屋富戶其實是處理轉流率的問題，民間有一種錯誤的觀念，就是教人「公屋住一世」，住公屋的確是有很多「著數」，但問題是住公屋令到人生少了一個重要的資產，這是後果嚴重的。缺乏上游動力，不單只影響人生，亦會令到市場缺乏上游動力，最後不斷循環，會令到整個社會也缺乏上游動力，市場成交量於是萎縮，只有一些非主流的人士出來買樓，同時也太依賴一手住宅供應，那自然令財富集中在大財團手中。轉流率回復正常，不單只令社會重拾上游力量，而且會令成交增加，市場也不會過分集中於新盤，財富分配平均。解決劏房問題同時解決轉流率低，才是真正解決香港深層次問題的方法，房屋局的決心和細緻的概念，令近期惶恐的市民重拾不少信心。







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