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因為市場太多負面消息，經營悲情的人得勢不饒人，語不驚人死不休！很多人希望筆者多分享正面觀點，我憑數據分享以下20點：

(1)香港IPO重回全球首位

5月18日財爺陳茂波表示，本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期增逾六倍，融資規模暫居全球首位。

(2)港金融中心力量尤勝往昔

會計師事務所德勤表示，香港今年上半年正式重登全球IPO首位，涉及40隻新股，集資總額1021億元。而港交所主席唐家成表示，現時有190間公司正等候來港上市，香港金融中心力量尤勝往昔！

(3)近年股市投資回報驕人

很多人忽略了港股市值由2022年的谷底26.3萬億元到現在42.8萬億元，總共升了約六成，上升幅度是驕人的！如果在谷底之後開始入市，現在是豐收的！

(4)M3不斷創新高

最新一期M3持續創新高，達19.7萬億元，突破20萬億元是大勢所趨。

(5)急減息

香港H按息大減，除了是因為過多的資金來港，「一向在銀行結餘過剩的時候，金管局都會用未償還外匯基金票據及債券去吸收過多的資金，這些資金通常會在銀行結餘減少的時候兌換回資金」。今次金管局出手處理港元升值的問題，用了特別充分的資金，於是在資金鬆動之下，H按息口自然下調。

(6)住宅收租回報率成為較高投資回報項目

因定期息口的急速下跌和住宅租金回報率的持續攀升，私樓細單位租金回報率由5年前的2.4厘提升至3.7厘，成為投資上佳的選擇。

(7)香港人均財富躍進

根據瑞銀最新公布的《2025年全球財富報告》，2024年香港成年人人均財富達471.9萬元，是全球第三位。

(8)香港評級調升為穩定

美國被各大評級機構調低評級的情形之下，香港評級穩定，這符合大形勢和資金流向東升西降的趨勢！

香港前景光明，實在不應該過分悲觀。(AP)

(9)香港成為國際調解中心

國際調解院公約簽署儀式在香港成功舉行，香港成為國際調解院的總部，彰顯了香港兼容並蓄的法治文明優勢。

(10)樓價低於建築成本

樓價下跌雖不是好事，卻對需要置業的人來說是好消息，當樓價低於建築成本，而且息口平及收租回報率高的時候，這無疑成為一個入市的紅利，讓需要的人有更佳條件去考慮房地產投資。

(11)香港教育中心

國際高等教育調查機構QS公布最新世界大學排名，本港有五間大學打入全球百大。而港大最新排名位列第十一位，創歷史新高，躍升至亞洲第二位。

另外，屯門的嶺南大學在最新公布的「2025年度泰晤士高等教育世界大學影響力排名」中，於聯合國可持續發展目標「SDG 4：優質教育」的排名躍升至全球第一，是首次有香港地區的高等院校於該項排名高踞全球榜首。

(12)香港競爭力提升

根據瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)公布的《2025年世界競爭力年報》，香港排名由第五升上第三。

(13)香港鞏固金融中心地位

GYBrand全球品牌研究院獨家發布了第15期《國際金融中心指數(IFCI)》報告，香港排名穩居世界三大頂級金融中心行列，連續兩年榮登亞洲第一金融中心城市寶座。

(14)香港保險業全球頂尖

香港是全球保險樞紐，滲透率全球第一，保險密度全球第二。

(15)超越瑞士成為財管龍頭

瑞銀總裁安斯杰表示，香港財管業務以每年7.6%速度增長，有望2027年取代瑞士成為全球頂尖的財富管理中心。

(16)諾貝爾和奧斯卡得主來港

政務司司長陳國基透露，還有很多人才來港，包括諾貝爾物理學獎和文學獎得主，以及奧斯卡金像獎得主。

(17)國泰重奪世界第三最佳航空公司

國泰航空於2025年Skytrax「全球百大最佳航空公司」排名躍升兩名至全球第三，反映香港服務重拾國際尖端品牌。

(18)政府終於積極為樓市表態

一直被喻為被動「唧牙膏救市」的財政司司長陳茂波，日前卻主動表示「我們這段時間很多資金湧入⋯⋯樓市大概是穩住的」，政府積極進取的言論，是帶動市場復甦的關鍵！

(19)蓮香樓新分店24小時營業

有關信息反映香港傳統的飲食其實一樣可以在市場企得穩，市場只是競爭大了，而不是沒落。

(20)大富豪夜總會重開

對老一輩香港人來說，象徵香港50年不變的繁榮景象一直是「舞照跳，馬照跑」，市場上多一點重拾熱鬧的氣息，對穩定人心有幫助。







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