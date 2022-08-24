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各位，當看到今日的標題時，你或許有點莫名其妙，因為金管局早前公布，由昨日起可供認購的2022年銀色債券（下稱銀債），還有近10日時間供認購，我又怎知道只可分到13萬呢？！

噢，是這樣的，標題所說的13萬，是去年大部分認購人士可以分配到的金額。以每手1萬元計，即總共13手。但我幾乎可以肯定，今年你分配到的金額，也不會多太多，甚至還有機會少過去年。

（Ashley攝）

如果只分到13萬，以去年保證利息是3.5厘計，全年利息只有4550元，即每月不足380元！以這個金額計，大約只夠支付閣下每月的水費和電費。如果特別慳家的話，或許還夠支付煤氣費，僅此而已！但對於保障我們的退休生活，就完全談不上呢！

今年又如何？明顯地，今年銀債最吸晴的地方就是保證息率由3.5厘，進一步提高至4厘。但也跟去年一樣，連1963年出生（認購年齡去年由65歲降至60歲，但連1962年出生，當時仍未夠60歲者也可以申請），即現時才59歲，如果未生日，這一刻更可能是58歲，也可以認購。

即是說，今年又多了一批「生力軍」去搶這批銀債。當然，過去一年，也可能有一批60歲或以上長者離世，不會參加這次「抽獎」的，但數目應該不會太多，反而新加入的人數應該多於「退出」的人數。

有見及此，當局今年的發行量又再加碼，由去年初步的240億，最終300億，增至今年的初步350億，最終可達450億。但不要忘記，去年的總認購額是678億多元，即使450億仍然未夠分，遑論分多一點？！

更重要的是，銀債的分配基準是採用循環分配基制，不是「買」得愈大，就「賠」得愈大，做法是所有認購人士會先獲配一手，然後再分予認購兩手的、然後3手、4手，餘此類推，直到分完為止。

所以，假設今年銀債的發行額比去年加大5倍，即1500億，你也不一定可以認購到65萬（去年大部分人都只分到13萬，5倍就是65萬），何況今次只增加50%（去年最終發行300億，今年最終可達450億）！

我估計，大家最多也只可分到15-20萬左右的銀債，以今年的保證息率4厘計，全年利息就是6000-8000元左右，當然比去年那批好，但仍然是微不足道呢！

但我明白，政府也需要按部就班，摸著石頭過河，從表一所見，過去3年的發行額，也隨認購反應理想而大幅增加，只不過，這個增幅仍未滿足潛在需求。

即使如此，各位合資格的港人，也值得參與這個「大抽獎」的，因為即使進入加息周期，但要找一個3年至少4厘的定期仍然不容易。記住，截止日期是9月2日，認購詳情見表二，祝大家好運！

作者電郵：lkslo@yahoo.com













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