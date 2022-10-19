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幾年前我在本欄寫過，人與金錢至少有五種關係，包括賺錢、儲錢、使錢、為錢增值，以及跟人分享金錢。但當我們退休後，已經不用賺錢和儲錢了，也不需太著意去為資產增值，能保住副身家已經很不錯。這個時候，當然只剩自己使錢和跟別人分享金錢了。

但使錢多少也跟儲錢有關，因為自己使得多，就意味儲起來或留低的便會少；相反，自己使得少，才可以儲起或留低更多（至於是否有可能自己使得多，但又可以留得多？日後會再分享）。

但今時今日的港人過退休生活，真的豐儉由人。不是嗎？兩蚊就可以周圍去，我認為，由中環去愉景灣是最抵的，因為正價船票要46元，可謂貴絕各種交通工具，但樂悠咭人士（60歲或以上便可申請）只需兩元。

我有退休朋友特地去愉景灣行山，然後等到下午茶時段就去嘆下午茶。事實上，很多退休人士等都要等到下午茶時段才吃午餐！另外，娛樂方面，樂悠咭人士也只需25元就可以去戲院看早場！

當然，你也可以揸架Benz（現在興Tesla？）去中環文華酒店食個接近300元的海南雞飯午餐，又或者，下午茶時段去半島High Tea，然後晚上去看場幾百元，甚至過千元門票的演唱會或歌劇。這一切都取決於你有多少身家，以及你想怎樣過你的退休生活。

但我始終相信，大家不可能在生前把自己副身家用盡吧！最終必定有部分是需要，或想和別人分享的。因此，生前的捐獻，以及身後的遺產分配才是退休人士跟金錢最重要的關係，也是最需要規劃的部分，尤其是資產承傳這部分。

但到底應該跟誰分享金錢？這個只有你自己才知道！至於遺產策劃的定義，就是如何以最便宜，以及最有效率的方法，將自己死後的財產跟「別人」分享。

我在別人二字之上加了引號，意思是，這個別人，可能真的不是你心目中的那個人！在某些情況下，你的財產確實有可能分了給你不想分的人！

（iStock）

我在早前本欄的文章中已經提過，萬一你過世時沒有留下遺囑，那麼，你的財富就要根據《無遺囑者遺產條例》的「安排」，按部就班地分予你或你配偶的家人（見附表）。

如果這個不是你所想所願的，就必須立張遺囑，指明你哪部分的身家想留給誰了。最近我也的起心肝，跟太太上律師樓立了張遺囑，因為世事難料，如果給上天殺個措手不及，那你在生的後人就可能很慘了。

有關立遺囑的情況，以及遺囑優點缺點，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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