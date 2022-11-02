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上日提到，當一個人退休之後，還有一個重要的財務規劃需要做，那就是跟人分享財富。用專業或學術的說法，那就是遺產規劃。遺產規劃的定義，是以最有效和最便宜的方法，將自己死後的財富，分配予你指定的人。

(iStock)

當然，如果你沒有規劃，萬一突然過世，你的財富也會有個程序，分配予「某些人」的。只不過，這些人是否真的你想給，就另當別論了。上次我已經闡述了，在《無遺囑者遺產條例》下，你的財富會如何分配予你或你配偶的家人。

如果當中有些人是你不想給的，你就必須立張遺囑，指明你的身家會如何分配，以及想留給誰了。本來，今日我想談談遺囑的優缺點，但最近有朋友跟我談起這個話題時，就覺得分身家原來是一件頗煩惱的事情。

「我有三個仔女，除了太太之外，還有自己年邁的父母，他們在內地生活。更甚的是，我的三個仔女，各有各的性格、喜好和能力。而我的資產中，單是兩個物業就已經佔很大金額，又有一家小型公司。另外，我也有一些藝術品，這些物品對認識的人，價值可能很高，但對不懂的人，卻可能一文不值。當我想到如何分配的時候，就感到很煩惱。」我的朋友Raymond今年50多歲，經營一間小型會計師樓。最近他的太太有早期腦退化跡象，令他開始思考退休的部署，以及遺產安排。

「嗯，我們相識了一段日子，所以也明白你的情況，我作為一個財務策劃顧問，可以給你一些建議。但我想強調，這些建議都是原則性的，具體如何落實，只有你自己才可以決定。」我告訴Raymond。

「這個明白的，所謂家家有本難唸的經嘛！」

「當你想到要分身家的時候，首先當然要釐清你有甚麼身家，以及你想分的人的名單了。」我告訴Raymond。

「這個我已經想過，只不過，正如我所說，我的身家之中，不是全都是現金，所以，要分也有點困難。」

「明白，這個稍後再討論。如果你心目中已有人選，我先提幾個重要原則，首先，你最好不要在生前分身家，最好也不要跟『受益人』討論你的遺產安排，因為太早讓他們知道，甚至你在生時就分了給他們，會造成很多爭拗。更重要是，太早給他們太多錢，對他們未必是好事。」

「這個我也同意，但我想問，是否一刀切，平均分配就是最好呢？但我的資產很難『切』呢！」Raymond半開玩笑地說。

「是的，那你下一步就要想想，到底你的家人是『想要』，還是『需要』你的資產了。如果能夠因應他們的『需要』去分身家就最好。這種分法未必『公平』，但效果可能更好。」

「嗯，有道理！」

「其實，在你考慮如何分身家，或在你分身家的過程中，你可以傳達對每一位後人的期望，你甚至可以要求他們，要達到某些要求才可以得到你的身家呢！」

「嗯，對的，我沒有想過這一點呢！」（待續）

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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