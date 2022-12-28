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早前提到，我跟朋友Raymond談到分身家的事，他明白到，每種遺產規劃工具都各有優缺點。本來，遺囑是最平靚正的工具，但它的最大問題是只能處理一次性的分財。

萬一有家庭成員，或其他你想分予的人士，不宜或不適合一次過承受一大筆遺產的話，遺囑就未必適合。而遺囑做不到的，信託確實可以幫到手，但整體來說，信託的成本又確實比較高。如果資產不是太多，從性價比的角度，似乎真的不大划算。

(iStock)

於是，我告訴Raymond，在信託的範疇中，也有相對便宜的選項。

「我想問問，你知道成立信託的收費是如何計算嗎？」

「我大概知道，一開始時要收取成立費，然後還有每年的年費，標準通常都是按資產的規模去收。」

「嗯，原來你也有基本的概念。不錯呢，其實，由於信託的年費很大程度是按資產規模去收（也會按資產的複雜程度），所以，資產規模較小，收費也會相對小一點，但無論如何，如果你選擇安排一個備用信託，然後再將保單注入信託，費用是最便宜的。我形容，這真是平靚正的信託選項呢！」

「備用信託？即是幾時生效？資產幾時才注入信託？」

「問得好！簡單來說，其實就是先成立信託，然後註明是將保單注入信託（可以多於一份保單），但該些保單只會待受保人去世之後才注人，受保人一般就是信託的委託人，而保單受益人就是該信託。這樣的話，你只需繳付信託的成立費。然後，每年的年費會是最低廉的，因為仍未有資產注入。而且，即使日後注入資產，也是現金來的，相對來說，現金資產也是最簡單的，只要你指示日後如何管理這些資金，以及按何種要求去分配這些資金予你指定的受益人便可。」

「明白，但我好像聽過，有些保險單是受保人未過世便已經寫了給信託的，是嗎？」

「是的，有些情況下，你可以將你的保險在你未過世前就已經轉了給信託，即是信託是該保單的持有人和受益人。但如此的話，年費可能會稍為貴一點。」

「但兩者有沒有分別？」

「有的，如果你仍是保單持有人，你便可以繼續在保單中支取款項，但如果已經放棄了持有人的身份，你便不可以再支取保單的價值了。是否在你在生時就連持有人的身份也轉給信託，很多時都是稅務的考慮，因為在某些高稅國家，從保單利益中提取價值，也可能牽涉稅項的。」

「嗯，明白，但其實，為甚麼是保險的備用信託？我也可以是現金的，即把我的銀行戶口注入信託，這都是現金，從管理的角度，也是十分簡單啊。」

「對，你當然可以注入現金，但保險有一個很重要的效果呢！」

「甚麼效果？」（待續）

作者電郵：lkslo@yahoo.com









