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各位，因為本人外遊，本欄停了一次，但時間足足一個月，因為本欄是隔周刊出的。在這一個月中，我推介的其中兩隻收息股都發生了一些事。

其中最令退休人士感到突然和無奈的應該是領展（00823）宣布上市以來首次供股吧！另外，一直被譽為最優質收息股的中電（00002），終於公布了去年的全年業績，盈利大幅倒退近九成，但派息就維持不變。

這兩隻股票都是我推介的收息股，我自然也特別關心，尤其是中電，因為這是傳統的收息股。而且，中電的情況，其實在去年中已經知曉，今次是等於最後的結算，情況相對簡單，所以，今次我想跟大家先談談中電。

（資料圖片）

中電今次的盈利大幅倒退，主要因為澳洲業務出現會計上的虧損。而澳洲業務之所以出現會計上的虧損，是因為管理層為業務對沖需要（擔心電價下跌），簽訂了一些遠期售電合約，以鎖定利潤。

誰不知，當地電價不跌反升，而且是大幅上升，才導致會計上的虧損（按照國際會計準則，這些帳面上的虧損要計入當年的盈虧之中）。不過，根據全年業績的通告，最終虧損由中期業績時的79.57億港元（下同），大幅收窄至29.37億，主要原因是電價到去年年底時回落了。

正如我在本欄所指出的，這只是一次性的會計上損失，跟業務營運是兩回事。而且，中電是基於業務需要而進行「對沖」（透過衍生工具），不是純粹的投機炒賣，投資者是應該給予機會的，最重要是觀望管理層的派息政策。

結果，中電宣布派發1.21元的第四季末期息，跟2021年相同，其實也跟2020年也相同。而全年的總派息3.1元，也是跟2021年和2020年相同（見附表）。從另一個角度看，過去3年，中電的派息都不變，也等於沒有增加。

作為一隻退休收息股，最好當然是每年的派息都可以增加，因為有通脹嘛！但不增加也最好不減少。而在去年疫情和通脹升溫的日子中，能夠維持派息不變也是可以收貨的。

事實上，去年也算是中電面對最艱難的日子，但綜合收入仍然有兩成增長是值得欣慰的，但因為成本大增，以及剛才提到的會計上虧損，才導致稅後盈利大減。

不過，未來的日子，中電仍將面對很大挑戰，因為全球都在倡議節能減排，中電也要從火力發電逐步轉去潔淨能源，未來將要加大投資。幸好的是，對中電最大貢獻的香港市場有利潤「管制」協議，正因為有新投資，所謂的「管制」，其實是等於利潤保證，但其他市場沒有這個優惠，所以挑戰仍然大。

但我對中電管理層仍有信心，他們可以克服未來的市場變化。過去一段長時間，中電的股價相對硬淨，長期企穩於75元之上，以全年派息3.1元計，股息率只有4%左右，其實只是僅可及格，但今次事件令中電股價回落至最低的50元左右（去年10月底），即使其後回升，以本周二(7日)的收市價58.3元計，股息率回升至5.3%左右，雖然不算特別吸引，但也是及格的。

因此，我認為，已經持有中電的投資者，包括退休人士在內，仍然可以繼續持有。未有或未買夠的投資者或退休人士，也可以在現水平酌量收集！畢竟，電力業務屬公用性質，可見度和可靠度都很高，而中電也能夠與時並進，這是值得肯定的。

作者電郵：lkslo@yahoo.com









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