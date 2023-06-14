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不知道是否年紀大了，近期身邊真的多了朋友返天家，而且，有些還是走得很突然，其中一位因為心臟病，送去醫院不久就已經返魂乏術。

如果之前沒有任何預備，後人確實可以很茫然，因為家人可能連你有多少個銀行或股票戶口也不知，多少強積金個人帳戶，又或者多少份保單也不清楚！

但更重要的是，你到底有沒有遺囑？！

我在本欄提過，有遺囑和沒有遺囑，在身故之後，家人替你申領遺產時，要走不同的法律程序。有遺囑的話，時間肯定節省一點；如果沒有，時間肯定長一點，因為第一步是要找齊你的遺產呢！

我知道，有些人也知道立遺囑的重要性，但就遲遲沒有付諸行動。我必須承認，我也是一年前才立定志向去立一張遺囑，算是了卻一件心事。但其實，何時才是最好時機去立遺囑？結了婚？生了仔，自己有親人離世？

我認為，統統都不是，應該是，當你的遺產分配意願，跟無遺囑條例下的分配不同的時候，就是你要立遺囑的時候了，因為萬一發生突發事情，你沒有留下遺囑，你的遺產就要跟無遺囑的繼承安排。我形容，這就等於由政府替你/妳分身家了！



（istock）

舉個例，如果死者遺下配偶和子女，但沒有立遺囑，在無遺囑法例下，死者的父母和兄弟姊妹便無權分到死者任何遺產。如果你想自己死後仍可以照顧父母或某些人，就只有靠遺囑去交帶。

當然，如果你/妳的配偶明白你/妳的心意，他/她完全無私的話，也會替你/妳安排的。否則，他們只可以循法律途徑，才取得你想給他們的那份遺產！

又或者，如果死者沒有子嗣，同樣沒有立遺囑，他/她的部分遺產就會歸入自己父母的一方，配偶不可以全數繼承。

我有一位朋友，他的妻子因急病離世，他們沒有子女，而妻子也沒有立遺囑。結果，丈夫朋友分得首100萬元之後，只能再與外父外母平分餘下的遺產。無奈的是，當中大部分股票，其實都是我朋友的，當時只因特別理由轉到太太名下。

在此我再列一次無遺囑條例下的繼承安排，大家再檢視一次，這是否你的意願？如不，你就要認真想想，是否需要立一張遺囑了！

無遺囑者的遺產繼承安排

A.死者只遺下一名配偶

如果死者只遺下一名配偶，但沒有後裔、父母、有血緣關係（同父母）的兄弟姊妹，那麼，在生的丈夫或妻子，便有權取得死者的剩餘遺產（即在扣除死者的債務、稅項、葬禮費用、法律及遺產管理費用後，所剩餘的全部產業）。

B.死者遺下配偶及後裔



如果死者遺下配偶及後裔，無論死者是否有父母或兄弟姊妹在生，死者的配偶可先取得以下遺產：

1. 死者所有的非土地實產

2. 剩餘遺產中的50萬元

在上述的50萬元分發後，如果尚有剩餘遺產，便會再分成兩半，一半發給配偶，另一半則平均分發給死者的所有子女。

如果死者遺有後裔，即使配偶亦已離世，死者的父母及兄弟姊妹均不可得到任何遺產。

C.死者遺下配偶、父母及兄弟姊妹，但沒有後裔



如死者沒有遺下後裔，即使配偶仍然在生，死者的父母及兄弟姊妹亦可分得遺產。在生的配偶，可先取得以下遺產：

1. 死者所有的非土地實產

2. 剩餘遺產中的100萬元

在上述的100萬元分發後，如果尚有剩餘遺產，便會分成兩半，一半分發給配偶，另一半則分發給死者的父母。

另外，如死者的其中一個或兩個父母都在生，死者的兄弟姊妹便不能分得遺產。他們只有在死者沒有遺下後裔及父母的情況下，才有權分得部分遺產（扣除配偶所得部分之後）

作者電郵：lkslo@yahoo.com











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