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上次提到，保險的四大功能，可以協助我們策劃退休，包括即時現金功能和遞延現金功能，前者可以在受保人身故之後，馬上為受益人提供一筆即時現金，應付當時的需要。但剛好相反的，就是受益人不需要或不適宜一筆過承受這筆賠償，保險公司又可以安排以定期定額方式來支付該筆身故賠償。

談過這兩項功能之後，今次想跟大家談談保險的持續現金功能和承傳資產功能。

首先，大家應該聽過政府的年金吧，這是幾年前政府的德政，首先是由按揭證券公司成立一間附屬保險公司，名為「香港年金公司」，推出了目前唯一的產品，就是即期年金。

即是當大家退休時（入場年齡60歲），一筆過支付一筆保費予年金公司，年金公司就會由下個月起，每月向你支付年金，直到你身故為止，讓你不用擔心自己太長命，最尾幾年不夠錢用！這就等於提供一個持續的現金功能。

其實，商業保險公司同樣有這類年金產品，盡管具體安排跟政府年金未必完全一致，但同樣能提供一個持續現金功能，以協助大家退休。

而且，商業保險公司提供的年金產品，無論入場歲數，投保額，以及年金的支付額都比政府年金靈活，唯一分別可能就是有關金額並非全保證。但要注意，政府年金也只保證你支取投保額的105%，即是萬一你在收取年金金額達到你投入金額的105%時離世，就再沒有餘錢留給家人了。

但私人年金可能仍有金額留給你的家人，主要視乎你滾存了多長時間，以及自己支取的金額多少。如果你已經滾存了一段長時間才開始支取，戶口的滾存已經超過投入的金額，而你自己又不是支取太多（支取的金額低於保單的增值），萬一離世時可能仍有一筆錢給自己的家人。

除了自己可以享受保險的持續現金功能外，如果你根本是想把資產承傳至下一代，甚至下幾代的話，最新的保險也可以做到，因為現在的部分保險，容許透過更改受保人，把保單內的現金價值或紅利滾存直接承傳至下一代。

當然，如果涉及健康的保險，包括人壽保險和危疾保險，受保人是不可以更改的，但近年保險公司已經將她們的儲蓄保險，加入更改受保人選項，甚至不止一次，而是可以無限次更改受保人，讓該份保單可以世世代代承傳下去。

一般人未必瞭解這一點，其實，傳統的儲蓄保險，最初的十年八年，未必可以滾存到一筆較可觀的金額，但過了一段時間之後，滾存效果就會很明顯。如果沒有更改受保人這個選項，當某位受保人過世之後，保單內的錢直接給了受益人之後，如果他想繼續滾存增值，只能重新投保，這樣又要重新累積。

但如果可以直接轉換受保人，保單的價值就不用重新累積，受益人可以馬上受惠，或者延續去支取，這就可以讓你的資產更有效地傳承下去。

總括一句，保險在退休和遺產規劃的過程中，扮演一個重要的角色，而且是成本較低的一種工具，但我認為，普羅市民仍然未有盡利用保險這些功能。

作者電郵：lkslo@yahoo.com