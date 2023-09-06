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不久前，我在本欄寫過一篇文章，標題是《無遺囑繼承跟你的意願不同時……》，意思是，如果你／妳想有一些特別的人想「照顧」，或準確來說，想分一些身家給他／她，你／妳便需要有份遺囑才可以。

因為萬一你／妳甚麼「指示」都沒有就急急返了天家，你／妳的遺產就要跟無遺囑的繼承安排。我形容過，這就等於由政府替你／妳分身家了！

其實，如果你／妳跟配偶正式註冊結婚，這個問題還好一些，因為作為配偶的你／妳，至少可以根據無遺囑法例，取得另一半的非土地實產，以及其餘資產的首50萬或100萬，以及之後的一半資產。

不過，如果你／妳跟另一半沒有註冊結婚，即是我們所說的「同居關係」，那麼，如果你／妳不及早訂立遺囑，又或者買份保險給對方，萬一你／妳走了，你的另一半是不能取得你/妳的遺產，因為香港並不承認事實婚姻。

早前我跟一位朋友Amy見面，她跟另一半已經共同生活20多年，但他們一直沒有註冊。我跟她談起退休策劃的時候，就刻意問她，到底有沒有想過註冊結婚，以便大家都有個名份。

「咦，其實你們沒有想過註冊結婚？」我問Amy。

「都這麼多年了，如果要結就一早結了，現在還不結就應該不會了。」

「如果你們還年輕，問題或許不太大，但現在你們都差不多退休，我認為要正視一下這個問題了，因為從資產傳承的角度，名份是很重要的。」

「多謝提醒，但如果我們最終不結婚，是不是可以透過遺囑去達到資產傳承？」

「嗯，是的，如果你們選擇不去註冊，那就可以透過遺囑去表達妳的意願。如果你們沒有這樣做，當一方死後，另一方去處理他／她的遺產時，有可能會觸犯擅自處理遺產罪，變相陷對方於不義呢！」

「嗯，原來有這個考慮！那麼，除了寫遺囑之外，還有其他方法嗎？」

「另一個方法是買保險，因為保險賠償也不用經過遺產承辦，直接去到受益人的手上。」

「我們沒有正式結婚，我也可以把受益人寫給同居伴侶？！」

「我相信絕大部分保險公司都接受受保人和受益人是未婚夫婦關係的，這個不用擔心。但保險只可以用來承傳現金，萬一妳有物業，或其他實物財產想承傳，保險就未必幫到忙。」

「啊，是這樣嘛，那麼，我真的要立定決心，跟我Partner 一起去立遺囑了。」

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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