加入最愛專欄 收藏文章

各位退休或準備退休人士，在我開始今日的文章前，再次提醒大家，機管局的零售債券明日下午2時就截止認購了。如果不想錯過這個4.25厘的兩年半「活期存款」計劃，就要馬上行動。

但所謂的行動，其實可以很簡單。如果你像我一樣，已經使用銀行的應用程式來處理個人投資和日常支出，那就真的很簡單了，只要打開銀行的應用程式，按幾個掣就可以完成認購。

一旦成功認購，債券便會存放在你的投資戶口，每季都會自動收到債息，債券期滿時又會自動收回你的本金。你想知道有關的交易或派息情況，當然也可以隨時登入你的戶口查看。

上次提到，今次機管局的零售債券有不少窩心設計，其中一點就是上文提到的派季度債息。過去絕大部分可供港人認購的零售債券，都是半年才派一次息的。

機管局債券吸引的地方，在於每季派息及可要求發行者以原價贖回。（機管局網頁圖片）

雖然對大部分退休人士來說，每季派息或每半年派息，實際分別未必太大，除非你的流動現金真的較緊絀，需要依賴定息工具或股票的派息來應付日常支出。但整體來說，派息期始終愈短愈好、愈短愈靈活。

但這還不是最窩心的，我認為，今次最窩心的設計是債券持有人可以要求發行者以原價贖回債券的安排。

這批機管局債券其實設有二手市場，即是投資者可以在港交所買入或賣出這批債券，但債券價格是有上落的，萬一你在兩年半的到期日前需要用錢，二手市場的債價又跌了，你在交易所沽出有損失時，你便可以選擇要求配售銀行或券商以原價贖回，這就等於買這批債券是有贏冇輸了（除非機管局賴債）。

上述安排只有銀債是這樣的，但銀債沒有二手市場（不在港交所掛牌），所以有此特殊安排是合理的，但機管局的債券會在交易所掛牌，理論上，機管局可以不用理會你在二手市場沽出是賺是蝕，但卻仍然有此100%保證贖回安排，我認為確實是十分窩心的，也令退休人士更安心。

因此，我在上文就用了「活期存款」來形容這批機管局債券，因為萬一你等錢用，你就可以在每次派息前30至60日內，向配售銀行或券商要求原價贖回，而且還可以收取持有期內的所有債息，這不是活期存款，還是甚麼呢？

既然這批債券那麼窩心，我相信，認購反應會頗佳，尤其適逢近期港股疲弱。但可惜發行額只有50億元，相信又會是僧多粥少，大家不要期望可以分到很多，5萬至10萬元已經很不錯了。

上次政府推出的零售綠債，票面利息4.75厘，結果獲32萬人認購，最多只可以分到9手，即9萬元。不要忘記，這批綠債的發行額，最終是200億元呢！

祝各位好運了！

作者電郵：lkslo@yahoo.com







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動