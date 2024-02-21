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各位，今日是龍年第一次跟大家見面，在此祝福讀者們龍年事事順利，龍馬精神，也祝退休人士生活充實，身心愉快；準備退休人士的退休大計能夠順利執行。

談到退休大計，上日的文章提到，退休前，萬一強積金表現不似預期，可以有甚麼補救辦法。

我的朋友Clement今年63歲，4年前，即2020年時，眼看大中華基金錄得可觀升幅，就把所有累算權益都轉去大中華基金，希望賺盡這次的升浪。誰不知，大中華基金就風光了這一年之後，就跌足3年，令到Clement的強積金幾乎要倒蝕。

我告訴他，現在即使到了65歲，可以正式提取強積金的累算權益時，也不一定要全數提走。即是說，即使當時戶口蝕錢，也不一定需要馬上變現，變成冇仇報。

不用馬上提走，一方面代表仍然有機會追回失地，但另方面，如果要再等一段時間才支取，這筆錢或許失卻作為退休儲備的意義，這其實是有點兩難的。

「我明白你的心態和處境，當自己快退休了，但退休儲備在這個時候才少了一截，實在是很難接受的！但我不贊成以『博一鋪』的心態去處置你的強積金組合。」我告訴Clement。

「如果不進取一點，我可能無法翻身呢！」Clement無奈地說。

「但如果你已經退休，即是代表再沒有收入，你更不宜再冒風險！如果你真的想轉換強積金，我倒建議你考慮轉去2017年才推出的預設投資策略。這個投資策略有兩隻成分基金，一隻叫核心累積基金，另一隻叫65歲後基金。如果你是稍為進取的，那就直接選核心累積金；如果你是較為保守的，就不如揀65歲後基金。」

(iStock)

「咦，65歲後基金，這個名字很有趣呢！這兩隻基金有甚麼分別呢？」

「好的，讓我先解釋一下何謂『預設投資策略』。這個設計是根據計劃成員的年齡來分配資產比例。50歲前，所有投資都會放在核心累積基金，該基金的60%資產會投放於股票，40%投放於債券。在50歲至65歲期間，系統會以每年大約6.7%的幅度替你把核心組合轉移至65歲後基金，該基金的80%資產會投放於債券，只剩20%會投放於股票。」

「這是不是坊間所說的『懶人基金』？」Clement問。

「是的！」

「但我已經63歲了，還可以揀預設投資策略嗎？」

「可以的，但你也可以不揀預設投資策略，直接揀核心累積基金，又或者65歲後基金，那麼，系統就不會替你每年轉移了。」

「嗯，原來如此！但這個核心累積和65歲後基金有甚麼好？可以幫我翻身嗎？」

「我不敢肯定能否替你翻身，但這兩隻基金都是混合資產的基金，本身已經較為穩陣。另外，這兩隻基金的收費也特別便宜，整體管理費不會超過0.95%，是進可攻，退不守的選項呢！」（待續）

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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