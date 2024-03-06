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連續兩次提到，萬一退休前，打工仔的強積金表現不似預期，可以有甚麼補救辦法。

今時今日，即使到了65歲，可以正式提取強積金的累算權益時，也不一定要即時全數取走。即是說，假如當時戶口蝕錢，也不一定需要馬上變現，變成無仇報。

不用馬上提走，一方面代表仍然有機會追回失地，但另一方面，如果要再等一段時間才能支取，這筆累算權益或許失卻作為退休儲備的意義，這其實是有點兩難的。

即使如此，我也不贊成以「博一鋪」的心態去處置這筆強積金資產。我的朋友Clement就是想用這種心態去幫自己的強積金翻身，但我告訴他，2017年時，強積金的投資選項中，多了一個叫「預設投資策略」（該策略的設計，見上期文章核心累積基金，進可攻退可守），這可能是他的一個出路。

強積金預設投資策略其實即混合資產基金，長線表現不遜於股票基金。(Shutterstock)

當然，這個所謂出路，不代表一定能替他翻身，但這是風險與回報的一個最佳平衡。一來，這個策略的收費便宜，整體管理費不會超過0.95%。如果兩隻基金的表現一樣，但其中一個收費便宜，那最終的回報，當然是便宜的那隻更高。

另外，預設投資策略本身是一種混合資產基金，而根據過往的數據，混合資產基金的長線表現，其實不遜於股票基金。

積金局一份截至2023年9月底的統計資料顯示，過去23年，股票基金的年度化回報率是3.6%，雖然這個回報率並不算高，但已是各項資產中最高。但同一時間，混合資產基金的年度化回報率也有3.5%，即是只比股票基金低0.1個百分點。

投資的最高境界是如何冒最小風險，賺到最大回報。而從另一個角度看，如果回報一樣或非常接近的話，我們當然應該選擇風險較低的投資選項了。而混合資產基金的風險，就低於股票基金！

如果要將風險具體化，我會用「擔驚受怕」來描述。即是如果有兩項投資，10年後都可以賺到50%回報，但在這10年間，其中一項投資的上落波幅十分大，令你長時間擔驚受怕，但另一項則相對平穩，上落波幅有限，你會怎樣揀？理性的人當然是揀上落波幅較小的那項吧，所謂投資了也有覺好瞓！

當然，你可以說，我可以選擇在升幅最大時獲利，等到跌得厲害時又再買入，這豈不是可以賺更多？

我不否定這個做法，但這絕對是高難度動作。我相信，這種方法對絕大部分打工仔都不適用，一來沒知識，二來沒時間。因此，以一種資產分配的策略來面對我們的強積金投資，最好就是選擇一些風險較低，但仍可以得到合理回報的投資對象。

因此，收費便宜的強積金預設投資策略，應該是年輕一族投資強積金作為退休部署的最佳出路。

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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