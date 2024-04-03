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上日的文章提到，我終於完成了單車環台的「壯舉」（對我來說已是壯舉）。我是在還未退休的時候，就已經圓了這個縈繞多年的夢想，應該比一般人早了好幾年吧！

但對於不少人來說，退休前很難可以瀟灑地去圓一些和自己工作沒有關係，又要花很長時間才能成就的夢想。因此，我十分鼓勵退休人士，在你的黃金十年，努力去實現一些兒時夢想。

如果你/妳還未退休，而又有些剛退休的父母輩，何不率先協助你們的父母去圓夢呢？我指的夢，就是旅遊夢！

我在本欄提過，「拖住父母去旅行」是其中一個可以考慮的「親子活動」。本欄拍檔Luke Sir有本書叫做《拖住老婆去旅行》，而我曾經將它改成「拖住父母去旅行」。

我們的父母輩，很多都是早年從內地移居香港的一群，不少從事勞動工作，既沒有時間，也沒有餘錢去旅行。當他們打拼了一輩子，養大了我們這一代，可以從工作崗位退下來的時候，我們何不替他們圓一下當年的夢想？

我相信，到世界各地旅行，可能就是他們其中一個心願。但更重要的是，如果自己的子女願意陪同，那種感受會完全不一樣呢！在旅途中，你可能會發現父母的另一面，他們也許都是「老頑童」呢！

在我和太太去台灣單車環台之前的一個月，我和太太加上我姨仔，就拖住外母大人去了一次日本，提早賞櫻（河津櫻）。不要說我自己未曾正式賞過櫻，我外母當然也未欣賞過大規模的櫻花海。

除了櫻花之外，我們也去欣賞了日本的油菜花田，實在美不勝收，親情加上美景，是令人難以忘懷的。

事實上，我自己和身邊的很多朋友，近年都喜歡和已經退休的父母去旅行，有些更帶同自己的子女，即是三代同堂一起去旅行。作為上有高堂、下有子女的夾心一族，最辛苦肯定是自己了！

從商業的角度看，近年退休而自己又有經濟能力的，都會經常去旅行，再加上一些兩代甚至三代一起去旅行的需求，旅遊業確實是銀髮市場中前景最亮麗的一個環節（通關復常之後，這個現象就更明顯）！

過去，旅行社廣告主要針對年輕人和中產一族，但未來應該會有很大轉變。早前我也在本欄提過，未來郵輪之旅可能是銀髮旅遊的一個主軸，一來這種旅遊相對輕鬆，適合長者，而消費又比一般旅遊為高，很切合未來高消費一族的退休需要！





作者電郵：lkslo@yahoo.com







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