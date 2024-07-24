誰都想有個「全職乖孫」？

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最近看了一套電影，片名叫做《全職乖孫》，主題是講一個年輕人，見到朋友全職照顧自己的爺爺，當她的爺爺身故之後，就得到一筆可觀的遺產。於是，這位年輕人也放棄每日打機的生活，瞓身去照顧自己的婆婆，希望婆婆識做，死後分一筆遺產給自己。

這位婆婆挑通眼眉，正所謂食鹽多過這個孫食米，深明他的目的。整個故事的鋪陳，都是一些生活化的片段，毫不造作，也不煽情，但卻感動人心。我不想在此劇透，如果大家已屆退休之年，身邊又有一些子孫，絕對值得入場欣賞。

這部電影帶出兩個關於「傳承」的話題，值得大家深思，其中一個是重男輕女。中國人，以至亞洲人，這個觀念就更根深蒂固，即是當我們想到要把遺產留給下一代時，會傾向給兒子，而不給女兒。

又或者，當我們要傳承自己的財富時，會傾向留給能力較低的那位子孫，至於有能力的子孫，總認為他們不會覬覦自己的身家，這到底是不是呢？大家可以有自己的看法。

長者如不想晚年寂寞，就不要太早分身家。(Shutterstock)

當然，這部電影的真正主題應該是「不要太早分身家」，否則，你/妳的晚年生活可能很不一樣了！這時，我想起以下一個笑話，話說兩位長者在談論自己的子孫：

A老太：「我每年都會寄一張支票給在外地的兒子，但他仍是不來探我。事實上，我給他的錢也不少呢！」

B老太：「我也是每年寄一張支票給在外國的女兒，但不久她就會回來探我。」

聽到B老太這樣說，A老太緊張地問：「為甚麼呢？難道妳給她很多錢？」

B老太：「也不是太多，但因為我沒有簽名，所以，她一定會帶著支票回來探我！」

聽到B老太這樣說，A老太恍然大悟。

聽完這個笑話，大家的感覺又如何？我同意，這可能只是一個虛構的笑話，未必屬實；即使屬實，也未必每一位年輕人都這麼現實。

但整體來說，這個笑話說明一個道理，就是今時今日，不要對子女有太大期望。更重要是，不要太早分身家給他們。如果太早把所有錢都分了給他們，我們晚年的日子可能會很寂寞呢！

所以，如果大家都想有個「全職乖孫」，就不要太早分身家了！







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