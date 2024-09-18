2024-09-18
認購30萬銀債足夠了
各位老友記（準確來說是1965年或之前出生的老友記），9月30日是一個重要日子，因為是第九批銀色債券（下稱銀債）正式開售的日子。
如果你手上有餘錢（即使沒有，也值得去籌款，然後用自己名義替子女認購），應該要把握這個賺取4厘高息的機會。
但我要提一句，大家必須先在指定的配售銀行或經紀行開一個投資戶口，才可以認購銀債。如果你還沒有投資戶口，就要趁今次機會去開一個了。
回說第九批銀債，早前坊間已有廣泛報道，其中的賣點當然是保證派4厘息（如果最近半年的通脹高於4%，派息會增加，總之以4厘或通脹率的高者為準）。減息周期即將開始，這個4厘保證息率仍然是很吸引的。
第九批銀債保證派4厘息，在減息周期將開始時屬於吸引。（政府新聞網圖片）
去年的第八批銀債，保證息率高達5厘，是歷來最高（相信此情難再），因為當時是加息周期的高峰。但今時不同往日，因為美國聯儲局於本港時間周四就會公布議息結果，市場一般相信，聯儲局會減息0.25厘或0.5厘，正式啟動減息周期。在如此情況下，今年4厘息的吸引力，絕不遜於去年的5厘呢！
既然如此，分析去年的認購情況，對於我們今年的認購策略是有幫助的。
去年第八批銀債的發行額是500億元（最終加碼至550億元），認購人數32.3萬，總認購額717億元，結果大部分人分到22手，即22萬元；部分人可以額外多1手，即1萬元，合共23萬元。以上所有數字都是歷來最高。
今年第九批銀債的發行額同樣是500億元，如果認購踴躍，最終發行額同樣會增至550億元。
由於銀債主要供59歲或以上的長者認購（部分58歲者也合資格），因此，每年都會多一批「升了呢」的老友記合資格認購，但同樣會有部分之前有認購，但在過去一年已離世的老友記不會認購。
因此，在人數方面，每年的數字應該會大致相同。如果今次銀債的吸引力和去年相若，估計認購人數也會和去年相若。
而且，我也估計，以去年的5厘高息，應該已經調動了全港有興趣認購銀債的老友記出來了，分別只是他們認購金額會增加還是減少而已。
因此，如果去年可以分到22萬元至23萬元，今年稍為預鬆一點，認購30萬元即可了。如果你家中有兩位合資格的長者，那就每人認購30萬元，合共60萬元；如果有三位，就合共90萬元，餘此類推。
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過去八批銀色債券保證息率和認購反應
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發行年份
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020
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2021**
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2022**
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2023**
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保證利率
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2厘
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2厘
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3厘
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3厘
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3.5厘
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3.5厘
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4厘
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5厘
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有效申請宗數
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7.6萬
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4.48萬
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4.5萬
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5.6萬
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13.52萬
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25.68萬
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28.96萬
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32.3萬
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有效認購金額
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89億
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42億
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62億
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79億
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432億
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678.6億
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624.6億
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717億
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發行額
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30億
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30億
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30億
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30億
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100億#
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240億##
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350億###
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500億^
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超額認購
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2倍
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0.4倍
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1.07倍
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1.63倍
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4.32倍
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1.83倍
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0.79倍
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0.4倍
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最多獲配手數*
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5手
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10手
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8手
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6手
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14手
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14手
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21手
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23手
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*每手1萬元，**60歲或以上可認購，#最終發行額150億元，##最終發行額300億元，###最終發行額450億元，^最終發行額550億元
第九批銀色債券發售詳情
發行年期：3年
認購金額：最低1萬元
發行總額：目標發行額500億元，可按實際需求提高至最多550億元。
利息：每6個月派息一次，利息與通脹掛勾，並設4厘定息保證回報，以較高者為準。
認購期：2024年9月30日上午9時至2024年10月14日下午2時
認購渠道：指定配售銀行和證券經紀
申請資格：1965年或之前出生，並持有有效香港身份證的個人投資者。
最高配發金額：100萬元（100手）
配發機制：循環配發
發行日：2024年10月23日
注意事項：不設二手市場，債券到期前，只能透過配售銀行或券商以原價加期間累計利息向政府出售。
作者電郵：lkslo@yahoo.com
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