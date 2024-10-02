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兩年前我在本欄介紹過一位退休達人，名字叫盧炳松，大家都叫他BC（炳松的英文簡稱）。BC曾是幾家跨國大公司的公關大員，當中包括美資的可口可樂和迪士尼樂園，以及本港上市領展(00823)。

當時他出了本書叫《識做》，屬於半自傳式，詳述自己當年的工作經歷，但同一時間，這也是一本公關的教材書，教人如何建立公司形象，以及遇到公關災難時如何拆彈。

BC出版半自傳（我提議他出版第二本書，名字可以叫《抵諗》），只是他退休後的其中一項工作。他的另一項工作更具意義，那就是成立一個「基督為本基金」，協助晚晴病危人士完成在世的最後心願，然後安心上天堂。

早前我和BC碰面，他指出，原來很多人安排了圓夢，但最後卻等唔切就上了天堂，實在是遺憾中的遺憾。

因此，當他認識了前藝人陳敏兒小姐（下稱敏兒姐）之後，對她闡述的「五道人生」感到很精彩（道謝、道愛、道歉、道諒和道別），因為如果每個人都能夠早點領悟何謂「五道」，人生就必定會少一點遺憾。

於是，早前他邀請敏兒姐為「基督為本基金」作了一次演講，現場反應十分熱烈。誰不知，很多人追問他，是否可以重溫敏兒姐的演講時才醒覺，當日沒有錄影。

結果，他向《經濟通》另一位專欄作家曾智華(Luke Sir)求助，Luke Sir打蛇隨棍上，提議再找敏兒姐拍一集《人生五道》，由他和敏兒姐以對談形式再次演譯「五道」。

Luke Sir和敏兒姐再以對談形式演譯「五道」

其實，Luke Sir找敏兒姐對談，某程度也圓了自己多年來的心願，詳情請見6月25日和7月2日的《快樂退休》專欄。

結果，這《人生五道》便成就了五段短片，會在YouTube上看到，讓更多人可以接收這些極具意義的內容。

我有幸率先看過這人生的「五道」，感受特別深，尤其是我們中國人。我們中國的男人，總喜歡把所有想法和情緒埋藏於心底裏（底中之底），結果造成很多不必要的遺憾而離開這個世界，這實在太可惜了。

因為BC一時間唔「識做」，結果，敏兒姐就要再做一次了！但能夠再做，能夠在串流平台發布，讓更多人敢於道謝、道愛、道歉、道諒和道別，我認為絕對值得。

筆者有幸聽到敏兒姐闡述「五道」，感受尤深。

敏兒姐的人生經歷，絕對可以用波濤洶湧來形容，先後經歷喪子、喪父和喪夫之痛，由她來演譯這「五道人生」，真的不作第二人想！

大家有興趣就按以下連結去欣賞敏兒姐的演譯，以及Luke Sir和敏兒姐的互動吧！但願各位都能夠「告別遺憾，留住回憶」。

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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