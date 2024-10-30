三合一退休方案變二合一

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上日提到，退休人士遇上港股大時代又如何？！本來，今日我想跟大家再深入談談退休前後的投資部署和具體方法，但適逢上周新一批（第九批）銀色債券公布了配售結果，我想先跟大家分享一下我的看法。有關退休的投資部署，就順延至下次吧！

當9月中公布新一批銀債的發售詳情時，我已經指出，只要認購30萬便足夠。結果一如預期，最多只可以分配到24手，即24萬元，即認購30萬是絕對合理的。

新一批銀債合共有30萬宗有效認購，總認購額接近700億。這兩個數字都略比去年稍低，即是說，去年的認購人數和認購額仍然是最高的。

當知道這個結果後，我即時的感覺是，港人對這些優質債券的需求，可能已經見頂了，因為去年是保證息率最高的一次，共5厘，今年則略為調低至4厘，但市場息口已有向下趨勢。結果是，這兩年的認購人數和認購金額都相若。

另外，每年其實都有新一批合資格人士可以認購，但同一時間，也有部分人士因為離世而未能參與。而這個情況每年都會重複出現，因此，大家就可以當成互相抵銷了。整體來說，如果息率正常合理，每年應該可以吸引約30萬人出來認購。而認購額方面，每年發行700億元左右也足以應付。

當然，如果政府的發行額再大一點，或許可以吸引有實力人士加大認購額的，但看來，政府不會在短時間內加大發行額了。

（Shutterstock）

從個人層面看，如果你每年都認購30萬元銀債，而每次又可以分到23萬，由於目前銀債的年期只有3年，即是3年後，你手上大約會持有69萬銀債。為方便計算，就假設每年手上都有70萬元銀債吧！以平均息率4厘計算，每年的利息收入就是2.8萬元，即每月大約2333元。

以我自己推動的「三合一退休理財方案」計算，如果三分一資產是這類定息工具（70萬，且是食息唔食本），每月收入大約2333元；另外三分一，即70萬買政府年金（食息又食本，這個應該是「膽」），以60歲男士計，每月收入大約3570元；再假設其餘三分一買收息股（食息唔食本），平均息率5厘，即是每月2916元。三合一的收入總共8819元。

換句話說，以一位退休資產只有200萬港元的人士來說，每月可以獲得8,800多元收入，這算不算一個可以接受的退休生活水平呢？！我自己認為，這似乎仍然不太理想。

如果你在60歲時，真的只擁有200萬元退休資產，我就建議你把我的三合一退休理財方案，簡化成「二合一」了，做法是把170萬元買政府年金（食息又食本），每月收入8670元，餘下30萬元用來認購銀債，每月再多1000元利息收入，合共9670元。

為甚麼要這樣做？目的就是部署到你65歲時申請長者生活津貼。申請長者生活津貼的條件是年滿65歲的港人，現時單身人士的資產上限是40.1萬元；每月收入不可以超過10580元。

當到了65歲時，你便可以申請長者生活津貼，每月可獲4060元（現時來說），到時合共收入13730元（9670元 + 4060元）。70歲時，再申領生果金，每月收入1570元（現時來說），到時合共收入會有15300元。

這個「二合一」的方案，似乎比三合一方案更划算呢！

作者電郵：lkslo@yahoo.com

過去7批銀色債券保證息率和認購反應 發行年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 保證利率（厘） 3 3 3.5 3.5 4 5 4 有效申請宗數（萬） 4.5 5.6 13.52 25.68 28.96 32.3 30 有效認購金額（億） 62 79 432 678.6 624.6 717 699 發行額（億） 30 30 100# 240## 350### 500^ 500^ 超額認購（倍） 1.07 1.63 4.32 1.83 0.79 0.4 0.4 最多獲配手數* 8 6 14 14 21 23 24 *：每手1萬元，#：最終發行額150億元 ##：最終發行額300億元，###：最終發行額450億元 ^：最終發行額550億元







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