2025-04-30
五大收息股，愈揸愈安心
上日提到，由美國總統特朗普發動的全球關稅戰，令到金融市場大幅波動。如果大家開始部署退休，這其實是一次不錯的入市機會，就正如特朗普在他的社交媒體呼籲：「This is a great time to buy!!!DJT。」
不過，金融市場的變化很大，機會有時確實是稍縱即逝。執筆時再看看主要金融市場的情況，其實已經比最惡劣的時候回升了一大截（特朗普聲大大，但其實已經軟化，甚至想盡快談判，以免關稅的大棒傷害到自己國家的經濟），現在才決定入市，已經不是最好價位了。
不過，退休收息是個長遠的過程，能夠在相對低位累積收息股固然是好事，但做不到也不一定太壞。
只要收息股的派息能力沒有削弱，就可以繼續安心持有。(Shutterstock)
正如我在本欄推介的五隻退休收息股，重新執位時是2021年初，當時是近年港股唯一的一次牛市。即是說，該五隻收息股的股價，當時都處於近年各自的高位。
該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。
從2021年第二季開始，港股開始反覆下跌，這幾隻收息股也不能倖免，尤其該段時間起，美國開始「暴力加息」，當傳統收息股遇上市場息口大幅向上時，股價就更添壓力。
當然，我已經不斷強調，從退休收息的角度，重要的是，這些股票的派息能力有沒有變化，股價上落是其次。但我當然明白，沒有人想自己買入的股票，股價不斷下跌，如是的話，心裏頭始終會不舒服。
但如果這些股票能夠持續穩定地派息，甚至增加派息，又以一個組合來衡量，我相信，大家仍然會心安。
結果如何？上周末我替該五隻收息股再把了一次脈，情況可以用漸入佳境，甚至非常不錯來形容！
無他，2023年我在本欄檢討時，曾經用《中移動一隻救全家！》來形容整個組合的情況，因為當時不計股息收入的話，由2021年計起，只有中移動一隻是上升的，其餘都下跌，跌幅最大的領展更逾四成，我甚至要將領展列入觀察名單。
到了去年檢討時，仍然只有中移動獨領風騷，但就多了長江基建扭虧為盈。如果計及收息，就連香港電訊都有正回報。
到了今年，又再多了香港電訊扭虧為盈，即是股價上只有中電和領展是虧損的，但計及4年來所收的股息，就只剩領展是沒有正回報的。如果以一個組合來計算，總數當然是正回報（假設平均注碼）。
由此可見，即使我們不能在低位買入所有收息股（現實上也不太可能，我的組合中，只有中移動是在低位買入，所以目前股價賺最多，而領展和中電則是在高位買入，所以表現相對較差），只要市況回復正常，加上派息能力沒有削弱，整體仍然是沒問題的。
下次會就個別股票再簡評一下。
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五隻退休收息股過去4年多股價變化和股息收入
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股票名稱
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31/03/2021收市價
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25/04/2025收市價
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變幅
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過去4年共收股息
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淨變幅
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預期息率
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中華電力(00002)
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75.5元
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65.9元
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-12.8%
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12.45元
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+3.8%
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4.8厘
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長江基建(01038)
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46.2元
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51.75元
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+12.0%
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10.17元
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+34.0%
|
5.0厘
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中移動(00941)
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50.95元
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80.85元
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+58.7%
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18.39元
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+94.8%
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6.7厘
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領展(00823)
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70.8元
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35.7元*
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-49.6%
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11.3262元
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-33.6%
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7.4厘
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香港電訊(06823)
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10.06元
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10.94元
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+8.7%
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3.0257元
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+38.8%
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7.5厘
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資料來源：經濟通
*除淨價，因曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為3月31日，其餘為12月31日。
作者電郵：lkslo@yahoo.com
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