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上日提到，收息股一般來說都以業務穩健、不太受經濟循環影響的公用股為主，但如果是一些市場狹窄，又或者欠缺增長空間的公司，也未必是最好的選擇。

而我挑選的五隻收息股，大致上都仍有增長動力，因此，她們的派息可以隨著業務增長而增加，這一點是頗重要的。

今次就和大家點評一下該五隻收息股，包括中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)，最近一年的業績和派息情況！

先說中電，該公司於2022年時，因為澳洲業務的一些對沖合約虧損（不是現金上的損失，只是帳面上的損失），令到當年的盈利大幅倒退。經過兩年的調整，中電去年的業績已經大致回復正常，單計澳洲業務的話，早已扭虧為盈。

中電去年業績大致復常，澳洲業務已扭虧為盈。(Shutterstock)

如果不計所有一次性項目的影響，中電去年的經營溢利有大約8%增長。因此，經過連續4年派息不變後，去年終於增加了末期息的派發，由過去幾年的1.21元，增至去年的1.26元，令全年派息由過去幾年的3.1元，增至去年的3.15元，增幅雖然只有1.6%，但這是一個好現象了！

至於中移動，過去幾年的業績都穩步增長，由於5G的投資期結束，並開始踏入收成期，所以盈利增長稍高。更重要的是，中移動過去幾年持續增加派息，派息比率由2020年的不足55%，增至2024年的接近73%，令到股東感到十分欣慰！

以去年的派息5.09元計，現價的往績息率已回落至不足6厘（由於股價持續上升），但估計今年仍會增加派息，因此，預期息率應該仍有6厘左右，但非內地居民持有中資股收取的股息，要繳交10%股息稅，所以實際的息率大約只有5.5厘左右，不算特別吸引，但仍屬不俗的水平。

不要忘記，我是在50元左右買入中移動的，因此，我所收的息率不是現在的6厘，而是10厘，即使扣除一成股息稅，仍有約9厘的股息回報，即使未來幾年，中移動的業績可能會稍為回落（踏入6G的投資期），而派息也不會再大幅增加，但我仍然可以安心地持有。

這一點我要再補充一下，如果我們能夠對收息股識於微時，其實是十分重要的一件事，只要該公司持續增加派息，我們的息率回報等於鎖定在一個較高的水平，中移動就是最好的例子。

至於香港電訊，她是一隻商業信託，和房地產投資信託基金一樣，只要賺錢就一定要派息，這是我買她的其中一個原因。她的業績可以用平穩來形容，但她最特別的是派息慷慨，過去幾年的派息比率都超過100%，即是除了把全部所賺的都派給信託持有人外，還動用一些額外現金派息，令到她的預期息率仍有7厘左右，實在很不錯。而且，她的股價由今年初起轉強，年初至今大約升了一成七，表現相當不俗。

至於長建和領展的評論，下次再續。

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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