住老人院難以避免？但錢從何來？

最近大台播出一齣內地劇集，在港的名字叫《中年好翻身》（內地原名是《蠻好的人生》），由於是講述女主角從事保險行業的經歷，加上全劇充滿正能量，所以本港一間大型保險公司冠名贊助，順帶灌輸正確的保險觀念。

平心而論，該劇集無論是演員的演技和劇本都非常好，當中不乏精彩的對白，以及感人的場面，而由孫儷飾演的女主角胡蔓黎，由開始時主要為了賺錢才做保險，到後來逐步找到做保險的真正意義，當中的心理變化都拿捏得很出色。

我相信，從事保險行業，尤其是保險銷售的朋友，看這套劇集是會有很大的共鳴；即使不是做這一行的，也會看得津津有味。

而從行業的角度看，這齣劇集帶出了兩個主題，一個是保險公司發展家族辦公室業務，另一個就是保險公司拓展銀髮經濟、投資養老院，讓買年金的客戶可以優先入住。

前者和本欄的主題沒有太大關係，我就按下不表，但第二個主題和本欄的關係非常密切，因此，我想和大家分享一下我的看法。

人類壽命愈來愈長，最終都會有一日不能自理。(Envato)

劇中女主角的父親因為中風而失去自理能力，最初女主角把父親接回家中照顧，但很快就已經感到身心疲憊，因為自己為了生活，仍要工作，但父親某程度上是需要24小時照顧的。而且，她還有一個十幾歲的兒子要照顧。

當初她不願把父親送去老人院，一來是想自己給父親最好的照顧，二來是優質老人院收費確實不菲，但後來也被迫向現實低頭，把父親送到老人院，讓自己可以全心工作，因為這樣可能更划算。

現在幾乎全世界都面對人口老化的問題，今時今日的下一代，是否仍會像上一代的子女一樣，願意犧牲自己的時間和工作，去照顧年邁的父母？

而且，近幾十年，很多夫婦都選擇不生育，也有更多人選擇單身。換句話說，很多人根本沒有下一代的照顧，意味著，他們必須自己面對老去的風險！

如果我們的健康不至於太差，勉強可以自己照顧自己的話，選擇獨居，即是在家安老，也是可以的。我身邊有一些長者朋友，差不多90歲了，仍然行得走得，可以自己照顧自己的日常生活，故即使獨居，暫時仍然沒有問題。但如果我們的壽命愈來愈長，最終都會有一日去到不能自理的時候，這時我們就算不想，也只有被迫入住老人院（要看死亡先來，還是失去自理能力先來）。

問題是，我們有沒有為這個安排作好部署呢？在我接觸的朋友和客戶中，確實很少人意識到這一點的重要性，儘管中風、腦退化和患上其他嚴重疾病的情況愈來愈普遍，以及愈來愈早就發生。

何出此言？因為我見很多人為自己作退休策劃的時候，都只是以退休後的基本開支作為計算退休儲備的基礎，很少人會以老人院的收費作為預算基礎呢！

那麼，我們可以怎樣做？下次再續。

