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用外賣平台 App 點餐已經成為城市人的生活日常，警方卻發現近日有人利用假冒外賣平台「戶戶送」的毒 app 盜取用戶存款資料，單是 9 月至今便接報 4 宗相關報案，總損失逾 $305 萬元，即公開騙徒用過的 4 個毒 app 名稱！

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假冒「戶戶送」毒 app！偷銀行資料轉走$130萬

警方 facebook 專頁守網者指，日前有受害人於社交專頁看到聲稱出售馬來西亞美食的贊助貼文，並轉至 WhatsApp 查詢，其間被誘騙點按按連結、安裝與「戶戶送」同名的 Android 毒 app 訂貨。怎料受害人在假冒外賣平台「戶戶送」 app 中輸入銀行戶口登入名稱、密碼及理財 PIN 碼後，被騙徒盜取銀行資料，最後在其網上銀行戶口轉走 $130 萬元存款。若遇上同類事情，大家亦該留意 app 中所需的到底是否甚麼個人資料，外賣平台最多要求大家填寫信用卡資料，而非銀行戶口，交易時仔細看清細節，以免因小失大。

（圖片來源︰戶戶送Deliveroo）

警方提醒，該毒 app 亦曾以不同名稱出現，包括「戶戶送」、「Deliveroo v11.1」、「Deliveroo v3.9」及「Deliveroo (3)」，大家記得從官方渠道下載手機 app、切勿點擊不明來歷連結下載手機，以及允許 app 存取不合理的權限。尤其是 Android 手機用戶更應安裝抗惡意軟件工具，守網者也提供「可疑電郵偵測系統」V@nguard 可供免費下載。如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

V@nguard 免費下載連結︰https://cyberdefender.hk/security_tools

守網者︰公開假冒旅遊服務專頁名單

除此之外，年尾正值旅遊旺季，騙徒趁機開設大量與旅行社名稱相同或相近的假專頁進行網購詐騙，甚至連已結業的康泰旅行社亦被「復活」。守網者也在 facebook 專頁盤點了最近 2 個月標籤在「防騙視伏器」和轉交平台移除的假冒旅遊服務專頁，並提醒大家假專頁不單止缺乏藍剔認證，它們在「專頁透明度」的相關資訊也留下破綻：

● 建立日期：只建立了極短時間

● 更改名稱記錄：新舊名完全不相關

● 管理人員所在地：大部分不在香港







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