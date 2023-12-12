2023-12-12
騙局大拆解｜虛假投資你要知！Whatsapp勸你投資再入假App轉走你啲錢/隨Post附上大量假連結假App名稱(已證實)
睇開投資嘅就一定遇到過唔少「手機Group」，專門勸人入市某隻股，再要你send證明畀佢，然後高位直落向下炒；唔少人被殺到一頸血焗住蝕放股份，莊家再喺低位買入你嘅股份，之後再重複以上行為。
行內稱呢種為「殺豬盤」，通常會搵異性向你埋手，對你噓寒問暖，好似「養豬仔」一樣，到時機成熟就會向你落手叫你買股。另外一種，就係會叫你去某個網站登記開戶，或者授權你部手機權限，down一個假App；但其實已經拎左你網上銀行帳戶授權，順手轉走晒你銀行所有錢！
反詐騙協調中心(ADCC)早前剛剛公布一系列假網站、假群組同假App，如果你有身涉其中，就要向ADCC求助喇！
排名不分先後
通訊群組
大展鴻圖888HK
UP小隊 - 初級小組M
UP小隊 - 初級小組A
蓄勢待發 學習群H6
長虹金融俱樂部
財富新時代頻道P7
假App
券聯互匯
GLPT券聯互匯
ETH
HouManax
coinbasewallet
3i Group plc
Fullyiu
EXCZX
wdce
Olympus Capital 智能量化
UBS 北向互換通股票投資平台
Quidax
ZL-IL
LMAX
DOEX
LBANK exchange
OKX
不明連結
http://pazg-app[.]com
ththnv[.]com
http://www[.]hounaxse[.]com
bgnpro[.]com/h5#
http://web3m[.]s3-websie[.]ap-east-1[.]amazonaws[.]com
https://765889[.]com/#/Home
https://www[.]hounaxse[.]com/#/
www[.]cryptogted[.]com
https://cglobalw[.]com
https://www[.]hounaxappx[.]com
http://www[.]hounaxcw[.]com
www[.]taobao1619[.]com
https://balirenaomen88[.]com
http://aramexzat[.]com/h5
mom[.]vip79037[.]mom
www[.]bitmhf[.]com/Trade/tradelist
h5[.]totkshop115[.]com
http://cglobalw[.]com/#MainPage
https://www[.]hounax[.]com
http://www[.]hounaxh[.]com
http://tjkfj[.]com/ul72F
http://quidaxsih[.]com/hs
pone[.]iexchange[.]bz/liveCHT[.]aspx
https://downallweb[.]com
https://stock[.]jwt-app[.]com
https://app[.]Huieusl[.]com/
https://m-vip-304[.]com
http://www[.]crycoinlinels[.]co
goty138[.]com
https://m-vip-302[.]com/home/index/login
http:// app[.]dmgaa[.]com/home
https://cc[.]vipwingcoib[.]com/h5
aramexzat[.]com/h5
www[.]cfunds[.]com[.]cn
https://www[.]hounax[.]org
資料來源：反詐騙協調中心
撰文：李皆穎
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱