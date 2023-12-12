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睇開投資嘅就一定遇到過唔少「手機Group」，專門勸人入市某隻股，再要你send證明畀佢，然後高位直落向下炒；唔少人被殺到一頸血焗住蝕放股份，莊家再喺低位買入你嘅股份，之後再重複以上行為。



行內稱呢種為「殺豬盤」，通常會搵異性向你埋手，對你噓寒問暖，好似「養豬仔」一樣，到時機成熟就會向你落手叫你買股。另外一種，就係會叫你去某個網站登記開戶，或者授權你部手機權限，down一個假App；但其實已經拎左你網上銀行帳戶授權，順手轉走晒你銀行所有錢！



反詐騙協調中心(ADCC)早前剛剛公布一系列假網站、假群組同假App，如果你有身涉其中，就要向ADCC求助喇！



排名不分先後



通訊群組



大展鴻圖888HK

UP小隊 - 初級小組M

UP小隊 - 初級小組A

蓄勢待發 學習群H6

長虹金融俱樂部

財富新時代頻道P7







假App



券聯互匯

GLPT券聯互匯

ETH

HouManax

coinbasewallet

3i Group plc

Fullyiu

EXCZX

wdce

Olympus Capital 智能量化

UBS 北向互換通股票投資平台

Quidax

ZL-IL

LMAX

DOEX

LBANK exchange

OKX







不明連結



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資料來源：反詐騙協調中心

撰文：李皆穎







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