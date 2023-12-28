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最近大家的電話有沒有被幾何亂真的詐騙短訊炸爆？騙徒一時假扮電訊公司，一時假扮銀行，內容像真度十足，但又會用十分緊急的字眼令人慌張。難分真假之際，一不小心很容易墮入騙局！為了方便大家識別短訊發送人的身分，以分辨是否由騙徒發出訊息，通訊事務管理局辦公室（通訊辦）即日起推出「短訊發送人登記制」，率先於電訊業實施，即睇有甚麼分辨方法！

一個符號辨真假！

「短訊發送人登記制」由即日起實施，率先於電訊業推行，「已獲認證的發送人」會使用以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊給本地流動服務用戶，現時已有首批電訊服務供應商參與，共有23個。大家無須事先申請或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定，一旦已登記公司發送訊息給你，就自然看到「#」號開頭的公司名稱！

iOS系統示範（圖片來源：通訊辦）

Android系統示範（圖片來源：通訊辦）

電訊網絡亦會攔截並非由「已獲認證的發送人」發出但發送人名稱含「#」號的短訊。換言之，即使騙徒自行加上符號亦不能逃過識別系統，虛假的短訊難以傳到大家的電話號碼！

閱讀更多：小心新型騙案：假冒銀行投資經理短訊！





首批參與「短訊發送人登記制」的電訊服務供應商名單

1. ABC Mobile Services Limited

2. Birdie Mobile Limited

3. 中國移動香港有限公司

4. 中國聯通(香港)運營有限公司

5. 香港移動通訊有限公司

6. 香港有線電視有限公司

7. 香港寬頻企業方案有限公司

8. 香港寬頻網絡有限公司

9. Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited

10. 和記電話有限公司

11. 有線寬頻電訊有限公司

12. MD Mobile Services Limited

13. 科技媒體傳訊有限公司

14. 慧昇資訊系統有限公司

15. 新網 (香港) 有限公司

16. O.F.W. Services Limited

17. 一點通(香港)有限公司

18. 信京電訊有限公司

19. 數碼通電訊有限公司

20. 中國南方電信(香港)有限公司

21. 新移動通訊有限公司

22. 印尼國際電訊(香港)有限公司

23. YS Mobile Services Limited

通訊辦提醒大家，在任何情況下，當收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。千萬不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。就算此登記制實施後，也要謹慎行事！

通訊辦網站請按此







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