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香港騙徒手法層出不窮，原來內地也不惶多讓！現在北上十方便，不少人一到周末也會到內地玩樂兩日，來一個輕旅行！無論在香港還是內地，都應提高警覺小心騙案！編輯就為大家綜合內地最新的騙案手法，讓大家時刻警醒！

北上消費騙案 ︳ 1. 商場突然遇「擦鞋黨」！落力推銷鞋子清潔劑

大家對於突然為你殷勤服務的人會否感到難為情，或多或少也想給他一點貼士？內地有騙徒專門利用大家這種心態，在商場突然蹲下幫人擦鞋！有香港網民在小紅書上分享，指自己在深圳某個商場咖啡店休息時，遇到一名背著背包的年輕男子，突然蹲下為Café客人擦鞋！即使對方不停拒絕也堅持行動，為的是希望大家會感到不好意思，然後給他一點貼士，甚至獲得向人推銷鞋子清潔劑的機會，更「獅子開大口」，每瓶售價由¥ 60至¥ 100，比起成本價高很多！萬一大家不幸遇到這些騙錢黨，記得切勿心軟！

（圖片來源：小紅書）

北上消費騙案 ︳ 2. 掃二維碼貪小便宜被轉走WeChat Pay HK金錢！

各大電子付款平台，例如WeChat Pay HK、Alipay HK等，經常推出小禮包或禮券等著數優惠，在街頭遇到宣傳攤檔邀請大家掃二維碼換獎品絕對不足為奇！騙徒就看中大家容易被優惠吸引的心態，假扮工作人員追著路人叫他們掃碼送小禮物，一掃二維碼就立刻被轉走戶口的金錢！之後才發現已經太遲，騙徒也逃之夭夭，無法追究！所以大家聽到著數時，先別急著雙眼發光，檢查一下是否官方禮品才做相應的行動！

（圖片來源：WeChat）

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