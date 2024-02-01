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當AI越來越成熟，就會有人用嚟犯法！例如早幾年台灣有個Youtuber，利用AI「deepfake」技術，將名人嘅樣貌套落AV女優個身上，再轉售獲利，最後就梗係被人控告啦；而係香港，有人就利用我地特首嘅樣同聲音，推介人去投資某某計劃！





網上真假難分，特首講嘢你要聽？



事後反詐騙中心就梗係立即開Post，表示上流傳一段偽冒政府官員推介投資計劃的影片，以欺騙市民相信並作出投資；騙徒亦偽冒證券及期貨事務監察委員會（證監會）高層人員以即時文字訊息發出投資建議，相關部門已作出嚴正澄清影片及有關訊息全屬虛構。



政府官員又點會公開推介做私人投資呢？不過自從有「deepfake」技術之後，再加上「AI尹光」嘅聲音模仿生成技術流行起來，要自制某名人嘅聲音、動作、外貌真係話都無咁容易！



反詐騙協調中心：可從影片中人物眼神、嘴型、光線等睇下自唔自然



根據反詐騙協調中心所講，呢類AI片其實都有漏洞，只要留心以下事項：



．市民可從影片中人物眼神、嘴型、光線等有否不自然，或把片段放大看看是否有模糊或剪接來分辨真偽；



．視訊通話中，可要求對方在鏡頭前做某些動作，例如頭部向上下左右轉動、以一隻手指慢慢橫越臉部，由於電腦需要針對突如其來的改變重新運算，可留意對方在屏幕的影象有否異樣，很可能出現破綻，如手指或五官出現模糊；



．切勿隨意點擊超連結，登入任何可疑網站或下載附件；



．切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC/CVV）及一次性密碼輸入不明來歷的應用程式或網站；



．除了向有關機構查證外，市民也可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式，輸入可疑網址查核，以評估其詐騙及網絡安全風險；



．提醒身邊親友慎防受騙；





撰文:李皆穎







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