假冒官員騙案今年首3月苦主損失7.64億！即睇假冒官員點呃人：來港內地生被洗腦指調查警員「是假的」 / 70歲婦人遭「假便衣」找上門最後失2.65億元

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近年，真的愈來愈多電話騙案，可能大家平均都會收到一至兩個白撞電話，雖然大家都覺得自己一定不會中招，但始終知多一些騙徒的手法就可以更安全！今次就講講「假冒官員騙案」，近日警方公布了2024年首季假冒官員案件的數量，一共接獲168宗假冒官員案件，失7.64億元，真的十分誇張！

電話騙案愈來愈多，不時都會收到一至兩個白撞電話，除了假扮親朋戚友外，一些仲會假扮速遞，甚至政府部門或官員。近日，警方公布2024年首季接獲假冒官員案件數量有168宗，一共損失7.64億元，最大損失個案為2.65億元 ！今次整合了3件假冒官員案件例子，大家記得要留意，接觸到類似的就要小心，不要中招！

假冒官員騙案│1.來港讀書內地學生墮入騙局！反被洗腦警員「是假的」

警方早前公布了一個假冒官員案件例子，當事人是一位18歲來自內地的在港讀書的學生，她指自己4月接到自稱入境處職員的電話，對方指她在内地發布了不良廣告，已違反香港法律。所以轉接到另一個自稱内地公安人員，對方指事主涉及一宗洗錢案，更出示了事主真實的銀行個人信息，之後叫她不要洩露消失，影響辦案。最後，有一位自稱科長的人指，事主可以交巨額保證金以證清白。

所以事主就在香港開設一個新的銀行戶口，並要求家人過數。騙徒曾要求事主點擊一次網址，並在內輸入銀行資料及密碼，相信就因為這樣被盜取了個人資料。而騙徒在事主不知情的情況下轉走了4次銀行內金錢，共80萬港元。因為銀行職員覺得十分可疑，便暫停帳戶交易20萬及通知了反詐騙協調中心。但事主曾被騙徒洗腦「不要相信香港執法人員」，令到香港警方上門找事主時，事主一度認為：「我覺得你們是假的！」直至其父母聯絡，先知自己被騙，最後戶口剩餘的71萬港元餘額才能保住！

圖片來源：Unsplash @Sander Sammy

假冒官員騙案│2.「假便衣警員」上門提供聯絡手機！70歲公司女董事被騙2.65億元

另一宗騙案是在2022年起發生至今年，有一名70歲公司女董事在2022年接到多次上海公安或北京檢察官的電話，指她洗黑錢，所以要接受24小時受監控。其後，真的有「便衣警員」上門提供聯絡手機及電話卡，事主按騙徒指示轉帳共2.65億元作「調查」之用。在2023年底，有一名「法官」指調查後更可以取回所有款項。直至今年年初，騙徒稱案件已完成調查，便失去聯絡，事主才知道自己受騙，在今年1月報案，警方成功攔截約157萬元騙款。

圖片來源：Unsplash @Luis Villasmil

假冒官員騙案│3.點讚官員假帳號有機會得到$1,000美元獎金

早前，CyberDefender 守網者曾公布過一系列假冒官員騙案，原來社交平台曾湧現大量假冒特首、司長、立法會議員等主要官員的假帳號，仔細看，大家就會發現內文全部一樣，都是叫大家給讚及分享文章，之後進去一個「官方網站」註冊，就可以得到$1,000美元獎金。當大家點入連結，就有機會進去了釣魚網站，留下電郵地址、姓名、住址、信用卡資料等資料，就會出事了！

警方曾呼籲，遇上這種奇怪來電要注意5點：

1. 切勿輕信陌生來電或向陌生人透露個人資料、銀行帳戶號碼及密碼

2. 即使陌生人能說出你的個人資料，或傳送載有你相片的法律文件，亦不代表他是真正的執法人員，因為騙徒可以通過非法手段取得市民的個人資料

3. 如遇到有人自稱執法人員或政府機構職員，應提高警覺，主動查證及再三向相關機構核實來電者身分

4. 提醒身邊親友慎防受騙

5. 如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線查詢。







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