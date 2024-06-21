騙案手法 ︳揾工旺季招聘騙案急增！辦入職手續如何被盜身份借貸？「刷單賺佣」都呃錢！睇清6大騙徒招聘廣告特點勿中招

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暑假將至，學生哥們或會藉著這段空擋找兼職賺錢，除了暑期工，網上亦有不少「揾工平台」，聲稱可以幫忙配對「筍工」，幾乎甚麼工種都有！不過大家心急揾工亦切勿盡信，因為現時有很多騙徒借「筍工」為名，騙財為實，使大家不經意中伏！即睇兩種近期最常見的騙案手法，他日遇到相似技倆也能提高警覺！

騙案手法 ︳ 1. 揾工變借貸？以辦理入職手續為由取個人資料借錢後潛水？

社交平台周不時有招聘帖文，守網者近日公布有一名男子被這些告示所吸引，於是留言應徵。經初步溝通後，騙徒即以辦理入職手續為由向受害人索取個人資料，包括身份證及銀行帳戶資料。其後，騙徒以測試受害人的銀行戶口是否能夠正常發放薪金為由，訛稱嘗試將$4萬存入其銀行戶口，受害人確認收到存款後，騙徒表示測試完成，要求將該$4萬轉回給他至個人轉數快戶口，受害人轉賬後騙徒隨即失聯。

受害人察覺有異，立即查看自己銀行月結單，發現無故多了一筆$4萬貸款，事後發現騙徒用了受害人的個人資料申請借貸，然後$4萬貸款存入受害人戶口，騙徒用測試戶口為由騙取該筆借貸。受害人無端負債幾萬元。

守網者提醒現時很多財務公司標榜網上申請貸款無需現身，毋須證明文件，只要有身份證及手提電話，即可透過網上辦妥貸款手續，所以大家切勿隨意披露自己的個人資料。在社交媒體搵工風險相當之高，在應徵前應先了解及核實招聘公司及職員資料，求職還是經勞工處或信譽良好的招聘公司較好。

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