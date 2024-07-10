騙案手法 | 扮Facebook支援團隊偷帳戶！收到「將被停用」訊息要點做？教你check官方寄出電郵紀錄+7個應對釣魚訊息要點

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騙徒的詐騙手法萬變不離其宗，最常見是假冒銀行、WhatsApp、IG 朋友向大家發送釣魚電郵短訊，再引人點入內嵌連結或掃描 QR 碼，從而盜取大家的密碼、銀行資料或其他個人資料。最近騙徒又出新招，假扮 Facebook 支援團隊盜帳戶！

（圖片來源︰CyberDefender 守網者）

騙徒近日假冒 Meta 及 Facebook 的支援團隊、服務條款團隊，廣發「帳戶將被停用」的訊息到用戶收件匣，要求用戶進入內附有伏的連結完成解封步驟，否則帳戶將被永久停用，藉此盜取用戶資料。收到這些自稱來自 Facebook 的可疑電郵訊息，第一步可以先前往 Facebook 的「設定」，以查看 Facebook 近期寄出的電郵。從「帳戶安全」分頁中，可見到近 2 星期有關近期帳戶安全的電郵。

1. 點擊 Facebook 右上方的個人資料相片 >「設定和私隱」>「設定」>「密碼和帳戶安全」設定

2. 順序點擊「帳戶管理中心」和「密碼和帳戶安全」。

3. 在「安全驗證」下方，點擊「最近的電郵」

守網者指，若大家的 Facebook 帳戶收到相類似「官方」訊息，這是騙徒的詐騙假訊息，建議用以下 7 要點應對︰



● 1. 冷靜地看清內容。騙徒的訊息一般使用讓人感到迫切的字眼，例如最後警告永久停用、24小時內回覆或違反社群守則等。

● 2. 切勿點擊任何連結或附件。

● 3. 不要安裝瀏覽器擴充套件和第三方應用程式。

● 4. 切勿輸入任何個人資料。

● 5. 啟用雙重驗證，減低帳號被盜用的風險。

● 6. 用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址、連結，評估詐騙風險

● 7. 可到Facebook幫助中心的避免垃圾訊息和詐騙，參考內容︰www.facebook.com/help/1584206335211143

如果收到奇怪的電郵或 Facebook 訊息，官方也建議可利用 phish@fb.com 或 Facebook 不同位置所顯示的舉報連結，以舉報這類內容。

（圖片來源︰CyberDefender 守網者）











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