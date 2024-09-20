騙案手法 | 短訊行騙3大熱門手法！問候訊息先呃感情後呃錢！虛假連結以這些字眼誘使你打開！真假訊息在同一收件箱？即睇守網者教防騙貼士

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隨著科技日新月異，騙案手法也層出不窮，最近網絡安全機構「守網者」分享了3宗手機騙案，案件的騙徒均透過手機短訊及電話通訊程式如WhatsApp進行網上詐騙，隨時有機會發生喺你我身上！不想成為事件中的主角，就要警惕及防範陌生人的訊息，使用防騙工具以評估安全風險，如果涉及金錢交易的話，更加要三思而後行！

個案1：收「你最近還好嗎？」訊息中招被呃$130萬！

(圖片來源：FB CyberDefender 守網者)

不知收到「你最近還好嗎？」的問候訊息，大家會如常回覆還是腦中響起警號？近期有市民接連遇到WhatsApp詐騙案件，在第一宗案件中，一名女子收到自稱來自台灣的騙徒的白撞訊息，短期內更建立了情侶關係，並被誘導至對方的網店刷單賺取佣金。在短短一星期內，她分別向騙徒的本地銀行戶口轉帳超過$130萬元。當她試圖提現佣金時，對方卻失聯，最終豪受巨大的金錢損失。

個案2：訊息附重要字眼誘使你打開假連結

事件二中則涉及騙徒假冒WhatsApp發送釣魚短訊，試圖騎劫用戶帳戶。短訊內容充斥著「帳戶」、「安全風險」、「凍結」及「驗證」等敏感字眼，誘使受害者點擊虛假連結。專家提醒，收到類似短訊時，切勿隨意點擊或填寫個人信息，應保持警惕。

(圖片來源：FB CyberDefender 守網者)

個案3：真假訊息在同一收件箱內？

事件三中，許多市民發現自己的手機短訊收件箱內，有真假短訊混雜的情況，導致難以辨識。大部人的電話「短訊收件箱」內仍保留舊訊息，而相同名稱的短訊會被自動放入同一短訊收件箱內，當遇到騙徒冒名傳送各種釣魚短訊時，便會造成混淆。專家建議，大家應定期清理短訊收件箱，以免被騙。

(圖片來源：FB CyberDefender 守網者)

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