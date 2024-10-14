騙案手法 | 假冒警務處處長發電郵 騙收件人點擊釣魚連結

加入最愛專欄 收藏文章

警方接獲通知，指有人假冒警務處處長發出偽冒電郵，內含懷疑釣魚連結。警方澄清，警務處處長並沒有發出該虛假電郵。警方高度關注案件並交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

警方接獲通知，指有人用偽冒電郵地址，假冒警務處處長發出電郵，入面更加了虛假的處長辦公室資料，魚目混珠，誘使收件人點擊電郵內的惡意連結，進入預設的偽冒網站。當進入偽冒網站後，騙徒可能要求輸入個人或銀行賬戶資料，或透過惡意程式入侵手機系統以偷取重要資訊，作詐騙用途。

「守網者」呼籲大家要提高警覺，收到任何電郵都要睇清楚，不要亂開亂撳，對不明來歷的電郵，特別是要求輸入個人資料或金錢轉賬的郵件，應保持警覺性。

如果收到懷疑有問題的電郵，可以到守網者網站的「防騙視伏器」，或下載「防騙視伏App」，輸入相關電郵地址或網址，即時評估詐騙及網絡安全的風險。

警方接獲通知，指有人假冒警務處處長發出偽冒電郵，內含懷疑釣魚連結。（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇