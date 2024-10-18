騙案手法｜假冒「易通行」短訊又再大量出現！小心誤入網站被盜信用卡資料

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自從有了「易通行」之後，駕駛人士過隧道時的確方便了不少，但同時又令騙徒多了一個行騙的途徑！最近虛假的「易通行」「易通行」短訊再次湧現，一不小心click入假網站，隨時會盜取信用卡資料，車主們要留意！

騙徒假冒「易通行」發放短訊，聲稱自動繳費不成功，又或者有過期的賬單要繳付，要求點擊訊息內的連結進入假網站，再引導受害人輸入信用卡資料補交費用，藉此盜用信用卡資料。有不少車主收到短訊後應該很緊張被罰款，因而誤中騙徒圈套！

騙徒假冒「易通行」發放短訊，指自動繳費失敗，欺騙車主click入連結繳費。（圖片來源：Facebook截圖）

運輸署呼籲市民提高警覺，留意網址為「https://hketoll[.]shop/hk」及「https://hketollo[.]cc/hk」的偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。留意，這兩個只是政府新聞處公布的虛假網站，應該還有千千萬萬個不同的虛假網站！

另一款偽冒「易通行」短訊，指車主如果仍不繳費便會有罰金，車主心急之下，一不留神就會被騙。（圖片來源：網民提供）

運輸署提醒大家，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，以及要求他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式繳交。

如收到懷疑釣魚訊息，除了向官方機構驗證，也可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址等，一check便知有無伏！







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