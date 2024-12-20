釣魚訊息騙案｜假冒水務署 訛稱帳單到期！市民網上付款 被騙7萬蚊！

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繼萬寧及易通行之後，記者最新收到的騙徒SMS是來自「Lane Crawford」！不過近年都無在連卡佛購物，所以一收到便知是釣魚訊息！不過，最近有騙徒假冒水務署發短訊，聲稱帳單到期，有市民不虞有詐，慘被騙走高額達7萬元！

上週警方接獲至少27宗關於假冒水務署的釣魚訊息騙案，總損失金額超過51萬元，最高一宗金額達7萬元！當中一位市民收到釣魚短訊，聲稱水務署帳單到期，內附一個網站連結作繳款。該位市民不虞有詐，將短訊轉發至家人繳費。家人於假冒水務署網站輸入信用卡資料後，就收到銀行通知，信用卡被消費超過7萬元，那時候才發現受騙！

水務署澄清並沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站。水務署提醒，該署已獲得通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」認證，所有由該署發出的短訊都會以「#」號作開頭，方便市民識別短訊發送人身分。

如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可在守網者網站用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，一check便知有無伏！







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