網上投資騙案｜警方一星期接近100投資騙案 84歲男商人被騙投資虛擬貨幣 損失近1,000萬！

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警方於過去一星期，共接獲近100宗投資騙案，總損失超過9千萬港元，當中最大單一損失涉款近1,000萬港元！警方提醒大家，別再相信「內幕消息」、「必贏貼士」、「投資專家教路」這些騙徒常用的技倆！

其中一位受害人是一名84歲的男商人，他透過微信認識一名自稱為數據公司的CEO，被誘騙投資虛擬貨幣，並分14次轉賬近1,000萬港元到騙徒戶口！

另一位受害人是43歲女文員，經Telegram認識一名「投資專家」，被誘騙於假投資平台投資港股期指。受害人在兩個星期內，分別17次將合共280多萬港元轉到騙徒提供的帳戶。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下100萬港元債務！

警方提醒市民，騙徒通常在網上社交平台、討論區貼文，或通訊軟件發放訊息，以低風險、高回報作招徠，吸引素未謀面的網民參與投資，但這些投資大多是不存在或充滿陷阱，所以大家投資前要看清楚。

● 在投資虛擬資產前，應充分了解相關產品特性和資訊安全風險

● 切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」或「必贏貼士」

● 切勿下載不明來歷的應用程式

● 如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估







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