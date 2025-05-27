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騙局大拆解

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2025-05-27Text: Katty Wu

騙徒假扮WhatsApp客服 「騎劫」帳戶！冒充受害人向親友借錢 警方一星期接20宗投訴 損失達100萬港元！

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　　WhatsApp是香港人最常用的通訊App，所以亦吸引騙徒利用WhatsApp行騙。最近騙徒又重施故技，假冒WhatsApp客服發送釣魚訊息，盜用受害人帳戶，並向親友借錢。過去一星期，警方共接獲20宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失金額達100 萬港元！

 

 

　　之後騙徒會以WhatsApp向受害人的親朋戚友「借錢」，直至親友致電受害人查證，才發覺WhatsApp被盜用！警方建議大家，定期登出「已連結裝置」，更不應輸入不明來歷的「代碼」。另外還有以下小貼士：

 

● 啟用雙重認證功能

● 不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤

● 避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號

● 切勿隨便透露密碼、驗證碼、掃描二維碼及輸入不明來歷的代碼

● 如用WhatsApp借貸，記得打電話向對方核實

● 匯款前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

 

 

  • by Senior Content Editor

    Katty Wu

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