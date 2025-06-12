網上投資騙案｜72歲本地女子WhatsApp認識「投資專家」 被騙走235萬港元積蓄

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大家近期有沒有經常收到自稱「投資專家」的陌生人訊息？他們都會向你推銷「低風險、高回報」的投資計劃，其實都是騙徒的糖衣陷阱！警方於過去一星期共接獲超過100宗網上投資騙案，總損失超過8,800萬港元，大家投資前，一定要小心，特別是虛擬資產！

騙徒通常透過社交媒體廣告或白撞訊息，自稱投資專家或專業人士結識受害人，再誘使他們下載假應用程式或進入假投資平台開戶投資。初期騙徒會製造獲利假象，吸引受害人繼續投資，直到不能從帳戶內取出資金時，受害人才知道被騙！

過去一星期，警方共接獲超過100宗網上投資騙案，其中一名72歲本地女子收到白撞WhatsApp訊息，認識一名自稱投資專家嘅男子，被誘騙進入假網站投資股票，在3個月內轉賬近235萬港元到騙徒指定的戶口，當不能提現時，方知被騙。案中受害人不但損失所有積蓄，更欠下近40萬港元的債務！

警方小編提醒大家，不想墮入騙徒的糖衣陷阱，投資前要審慎考慮，謹記：

● 在投資虛擬資產前，要充分了解相關產品特性和風險

● 切勿轉賬至個人戶口進行投資，如透過加密貨幣轉賬更應審慎

● 切勿進入不明來歷的網站或按不明連結

● 如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作詐騙風險評估







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