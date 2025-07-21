本地虛擬貨幣投資老手Telegram遇上假客服！雙手奉上個人資料 損失逾400萬港元

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雖然俗語說「薑愈老愈辣」，但總有失手的時候！最近就有一名擁有超過10年投資虛擬資產經驗的本地女子，在虛擬資產平台申請優惠失敗後，自行在Telegram搜尋「客戶服務」，並自動提供個人資料，最後遭「假客服」轉走虛擬貨幣逾400萬港元！

受害人是一名投資老手，早前在虛擬資產平台申請優惠但失敗，於是嘗試找尋官方客戶服務，不過未獲即時回應。之後她自己在TG搜尋「客戶服務」，並主動聯繫了一個「看似是」官方的帳號及要求協助。對方訛稱可以幫到她，並提供一條不明的連結，受害人登入後按指示輸入「個人資料」、「帳戶號碼」及「交易密碼」等，她於登入帳戶時，發現資產被轉走，才驚覺受騙！

其後，受害人再次自行在TG上搜索到另一「客戶服務」，訛稱可協助追回被騙的虛擬貨幣，事主再次在假網站輸入個人資料，令其帳戶中餘下的虛擬資產再被轉走，前後合共損失逾400萬港元！

警方提醒大家：

● 應透過官方渠道聯繫客戶服務

● 切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」或「必贏貼士」

● 切勿點擊不明或可疑連結

● 不向任何人透露密碼或驗證碼

● 切勿輕易相信任何聲稱能助你追回騙款的組織，以免再招損失，受到二次傷害

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）







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