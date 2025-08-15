財智
2025-08-15

騙徒盜用「香港駕駛學院」頭像及圖片 建立仿真度極高的假Facebook專頁！以限時優惠吸引受害人轉賬至假戶口

　　打算學車的朋友要小心！近日有騙徒盜用「香港駕駛學院」的頭像及圖片，建立仿真度極高的假Facebook專頁，更冒充香港駕駛學院回覆課程查詢，並要求以銀行轉賬方式繳費，收款戶口英文名稱為「HONG KONG DRIVING ACADEMY」，而這個並非香港駕駛學院的名稱。香港駕駛學院提醒市民，他們並不會以私人戶口、個人姓名或第三者名義收取費用。

 


香港駕駛學院在Facebook發出聲明，提醒市民小心假冒專頁及詐騙。（圖片來源：Facebook@香港駕駛學院）

 

　　警方亦提醒大家，騙徒經常開設「假專頁」冒充知名商戶。這次假冒「香港駕駛學院」的專頁，盜用真專頁頭像及圖片，內容抄足真專頁資料意圖魚目混珠，效果與真專頁非常相似，更用「限時優惠」吸引受害人，令有意學車的人士難分真假。但百密都有一疏，留意以下幾點破綻：

 

1.    「假專頁」建立於2022年，而「真專頁」建立於2011年

2.    所有貼文都是近日上載，其中最早的貼文實際是在2025年8月10日上載，但騙徒卻假扮成 2024年4月發布

3.    貼文內容及相片多從「真專頁」擷取

4.    按讚、留言或關注者大多來自世界各地，製造多人光顧假象

5.    報名過程簡陋，更冒充香港駕駛學院提供收據文件

6.    需要匯款至個人戶口

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 


（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

警方提醒大家：

●    留意專頁內的詳細資料，以辨識真假

●    應盡量選擇實體店舖處理，以減低受騙風險

●    無論以任何形式轉賬，在付款前必先判斷真偽，並小心核對付款資料

●    賣方若要求過數至私人戶口，請小心考慮

●    在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

●    如有任何懷疑，應立即終止交易

 

#騙局大拆解 #香港駕駛學院 #防騙視伏器 #騙案 #學車 #網上騙案 #假專頁 #防騙視伏App #騙徒
