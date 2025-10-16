滙豐、東亞、上海商業銀行，出現欺詐網站及網上銀行登入畫面！金管局呼籲市民提高警覺

加入最愛專欄 收藏文章

香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意滙豐、東亞及上海商業銀行已就欺詐網站及網上銀行登入畫面發出新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

東亞銀行有限公司

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185PG517LK604T6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130SK817OE604B6061481

上海商業銀行有限公司

偽冒網站網址：

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185HF517TK604S6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130PV817TF604U6061481

香港上海滙豐銀行有限公司

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/185ZO517OX604Z6026488

hxxps://carousell-hk[.]uzssafe[.]shop/login/130UK817OP604C6061481

hxxps://myhsbc[.]org

hxxps://hsbcevent[.]com

任何人士若曾就上述騙案提供其個人資料或進行任何交易，應聯絡相關銀行，及致電2860 5012向香港警務處刑事總部資訊中心報案。







