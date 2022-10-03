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英國新政府的「小財政預算」，在英債和英鎊市場炸出一個大洞；不知名的「國家級」破壞行動，在北溪輸氣管上炸出若干個洞；加上聯儲高官再次強調，遏制通貨膨脹是當務之急，貨幣政策不會理會市場動盪和經濟下行，上周股市債市再次動盪不已，S&P500連續第三個季度下挫，創下了2008年以來的最長紀錄。英國推出巨大的財政刺激措施後，投資者對其控制財政和貿易雙赤字的信心崩塌，英國國債遭到全面拋售，英國央行被迫重啟購債計劃干預，全球債市在一輪恐慌之後回穩。這個期間，英鎊對美元一度跌破1.06，創下歷史新低之後反彈。美元指數曾經逼近115關口，之後也輾轉回落。歐元、日圓和人民幣匯率，也呈先跌後穩走勢，只是沒有英鎊那麼極端。

北溪管道遭到人為破壞，加上西方限制俄油運輸保單日子接近，而OPEC+幾個龍頭國家開始探討減少產量，布蘭特原油價格在星期一探底84美元後反彈，需求陰影未退，供應風險大增。輸氣管爆炸事件並沒有引起歐洲天然氣價格大漲，TTF指數收報165，為6月以來的低位。黃金價格隨著美元指數大跌和反彈，價格走勢上幾乎見不到其避險屬性。S&P將英國的主權評級展望調為負面。

發生在過去八個交易日的英債、英鎊故事幾乎就是荷里活大片的劇情。英國財政大臣關浩霆（又譯克沃滕）在幾乎沒有和市場溝通的情況下，公布了金額高到2200億鎊的減稅和能源補貼措施。此舉觸發了英國國債市場恐慌性拋售，因為唐寧街十號並沒有解釋如何填補那450億英鎊減稅所帶來的財政收支缺口。面對市場焦慮和動盪，英國首相卓慧思和財政大臣關浩霆並沒有主動採取應對措施，而試圖讓市場自行消化政策變化。英格蘭銀行也取消了與財政部的聯合記者會。

（iStock）

當局的無動於衷，觸發了投資者信心的崩盤，英鎊對美元跌到歷史新低，意味著更大的進口通脹壓力，更困難的貨幣環境。在上周早期，國債市場的買盤幾乎消失。許多退休基金在購買「零風險」國債時候都帶有槓桿，債市的暴跌迫使他們必須補倉，但是流動性枯竭使得整個國債市場處在斷崖下滑狀態。最終英國央行不得不出手干預，重啟購債計劃，宣布動用650億英鎊維持長端國債市場秩序。英格蘭銀行在幾天前剛剛大碼加息，半年前開始被動縮表，突然轉向救市，實屬不得已，但也顯得尷尬。

據最新民調，卓慧思領導的保守黨只有21%的支持率，而工黨支持率則飆升至54%，兩黨支持率之差是近三十年來未見的。卓慧思及關浩霆均面臨下台的壓力。

英國的市場動盪，也在其它地區引起了連鎖反應。上周早期美國和歐洲債市一起遭到拋售，美國十年期國債利率一度升破4%。之後全球債市跟隨BoE干預而回穩，不過之後就輪到央行出來解畫，Fed和ECB高管分別表明，BoE所為是「個別事件」，不影響他們將遏制通脹進行到底的決心。

卓慧思政府的財政方案，激起如此大的風波，表明1）卓慧思政府太沒有執政經驗，對市場反應沒有適當的預判。2）卓慧思和關浩霆同屬保守黨右翼，思想激進，認為金融市場屬於精英階層，屬於被革命的物件，對市場如此敵意是近二十年來發達政府中首見的，但未必是最後一個。3）BoE原本在縮表上比較積極（是G7央行中首個考慮主動縮表的），但是一旦市場出現系統性風險，還是要下場拯救，它是本周期的第一家，估計不是最後一家。

更根本的問題是，央行與政府政策的不同步，甚至反向操作。BoE推出極度緊縮的貨幣政策的第二天，卓慧思政府推出極度寬鬆的財政政策。這種不協調是非常罕見的，不僅如今在英國出現了，以後也可能在美國和歐洲出現。

美元匯率大幅上揚，DXY今年以來累計升值16.7%。美國聯儲的連續大碼加息，令美元一騎絕塵，各主要貨幣分別創下數十年的新低。美元最初升值，各國還有竊喜的感覺，但是近來的看法出現明顯改變，紛紛出招干預本國幣值的過度下挫。

本周期的一個突出特點是供應端通貨膨脹，尤其以能源和食品價格為甚。本幣匯率的大幅下挫，在能源和食品價格之上增加了匯率的乘數效應，放大了通脹壓力，也令貨幣政策的承壓百上加斤。強美元同時吸引更多海外資金流入美元區，減輕了美國的流動性壓力，但是對其他國家則增加了流動性壓力。

為了抗衡聯儲的大力加息，多數國家選擇與聯儲同步加息，而日本則選擇直接干預匯市。問題是其他國家的經濟健康弱過美國，登上美國的大碼加息戰車，意味著貨幣政策失去自主性，也意味著本國經濟受到更大的衝擊。

這種各國競相升值的現象，被稱為逆向貨幣戰爭。之前的貨幣戰爭是央行之間比爛，通過匯率貶值爭取出口優勢。現在則各國競相加息，來避免匯率過度貶值和進口型通脹。這種做法對於多數國家實屬有害。上世紀八十年代和九十年代先後出現過美元超級周期，給世界帶來了巨大的震盪。這一代央行官員和市場人士都沒有經歷過當時的震盪和痛苦。

本周焦點有兩個，1）英國債市和卓慧思政府的最新發展，2）美國非農就業數據，預計300K，平均時薪環比反彈到0.4%，仍然指向FOMC 11月加息75點、12月50點。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。







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