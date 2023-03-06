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李克強總理在第十四屆全國人大會議上，作了任期內的最後一份政府工作報告，將2023年GDP增長目標設立在5%左右。筆者認為這是一個相對保守的目標，意在通過比較可控的目標與上年經濟表現更平穩地銜接，也為經濟高質量發展留下更大空間。從政府報告中可以看出政府對目前經濟形勢的判斷是正面和積極的，這種自信可以從「明顯向好」、「企穩向上」等表述上反映出來。



由於中國經濟已經走出疫情，政策規劃「從改善社會心理預期、提振發展信心入手」入手，多點布局。支撐經濟復蘇主要靠三塊:1)基建投資增加力度；2)恢復和擴大消費；3)促進房地產施工。今年的GDP增長軌跡可能呈N型，高點預計在二季度出現。如果沒有進一步的強刺激，下半年增速會回落。



今年的財政政策目標較去年略微擴張，但整體上偏保守，安排的赤字率從2.8%左右提高至3%。同時，新增專項債額度3.8萬億，金額數字上不錯，但是實際使用的專項債資金估計反而少過去年。由於財政收支緊張，今年再出台大規模減稅降費措施的希望不大，基調上主要是延續或優化現行政策。防范和化解地方政府債務風險是2023年的重要工作。



市場期盼的大規模貨幣寬鬆，可能不會發生，起碼短期內不會發生，今年貨幣寬鬆的力度應該不如去年。政府對貨幣政策的新提法是「精准有力」，比照去年的「加大穩健的貨幣政策實施力度」，語境有所緩和。貨幣政策的重點放在「精准」支持實體經濟。「實現質的有效提升和量的合理增長」這種表述，基本上斷了大水漫灌的念頭。在政府報告中，從增長目標到貨幣政策，相信都必須放置在「高質量發展」的框架之中。

（istock）



由於疫情，中國經濟遭遇了過去四十年來罕見的嚴峻挑戰。個人消費和民間投資意欲不足，出口大幅下滑，產業鏈外移，地方財政捉襟見肘，房地產市場成交萎縮。不過疫情優化政策，重啟了中國經濟，消費活動出現了報復性上揚，銀行對企業的中長期貸款增加，PMI數據有了明顯的改善。



在喜憂參半的經濟形勢下，新一屆政府班子登場。在過去十年中，中國經濟的實際增長有五年超過了政府的預定目標，三年達到或大致達到預定的增長目標，2022年沒有達到預定目標，2020年沒有預設增長目標。今年5%左右的增長目標，筆者認為可以達到。去年的低基數也為今年達成增長目標提供了助力。



過去四十年中，年份的尾數逢三逢八，往往投資快過一般年份。逢三逢八，是政府換屆之年，新官上任三把火，幾乎每次都帶起投資熱潮，相信今年也不例外。同時社會融資、企業中長期貸款也有改善，信用環境進一步放鬆，中國進入了「寬貨幣、寬信用」的時代。



不過信用在供應端的放鬆，並沒有得到需求端的熱烈響應，企業的借貸意願不足。銀行為了放款拼出了洪荒之力。現在，央行放寬貨幣政策，銀行放鬆信用尺度，但是合資格的企業卻沒有太大的借款沖動。過去四十年中，中國的宏觀管控主要靠管理信貸閘門來實行，這次信用尺度放開了，卻不見企業飛身撲入，表明宏觀管理面臨新的挑戰。



由於最近的經濟數據表現不錯，經濟活動有明顯恢復的跡象，政府在出台刺激措施上也許不會一上來就使出全力。這樣做一方面為財政刺激留下未來的空間，另一方面顧及財政的持續性。



經濟活動正在從疫情的低迷中走出來，部分領域更出現了報復性反彈，這是可喜的兆頭，不過報復性反彈未必可以持續。反彈和反轉是兩回事，反轉需要經濟信心的恢復，需要企業盈利和個人收入的增長，這些的預期還沒有形成，需要政府再推一把。政府應該在政策上加大力度，順著反彈之勢，從內需入手促成基本面的反轉，改善經濟中和市場上的預期。

(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)









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