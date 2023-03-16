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美國通貨膨脹依然高企，但是金融穩定成為更迫切的政策任務，估計聯儲局在3月會議上拿出一個「既要…又要…」的方案，加息暫停一次，言語繼續鷹派。



美國2月份CPI通脹錄得6%的同比增長，符合預期，低過上期的6.4%但是下降幅度不夠大。核心通脹5.5%，符合預期，僅比上期下降了0.1個百分點。這是一個並不令貨幣當局滿意的通脹數據，物價的回落十分緩慢，服務業通脹還有回熱的風險，說明工資物價螺旋上升的相互攀升通道還沒有被切斷，距離2%的通脹政策目標尚有很長的距離要走，利率需要進一步上調。



住房相關的上漲，佔到通脹的七成。租金(OER)環比上漲0.8%，成為拉動物價上漲的主動力，成為拉動物價預期和工資預期的主動力，成為一切通脹之母。不過聯儲局經濟學家開始指向全國範圍內房價和租務的下跌，認為幾個月後住房相關的通脹可能下滑。除非出現大的變數，聯儲局或許不需要再回到大碼加息了。



不僅是租金，其他服務業價格上漲也仍然沒有受控，交通服務價格更大幅攀升。食品服務業價格也凶猛上漲，反映出餐飲業人手短缺問題。這些都印證了鮑威爾在之前聽證會上對服務通脹的表述，也支持他需要進一步加息的判斷。



然而，近來美國金融領域出現的資金短缺和儲戶抽資，為美國貨幣政策帶來了新的挑戰。穩定金融環境、防範系統風險、安撫市場情緒，成為一個更逼切的任務。這場金融震蕩的始作俑者正是聯儲局的利率政策，除了對問題銀行的客戶實施緊急措施，聯儲局必須要面對系統性風險。

（AP圖片）



如此，筆者認為聯儲局FOMC在3月21-22日暫停加息一次的機會較大(但不完全排除繼續加息25點的可能)。同時為了繼續遏制需求，和維持政策的持續性，相信委員會的會後聲明、點陣圖和鮑威爾的記者會，都會維持鷹派的立場，強調加息周期並沒有結束。如果金融環境穩定下來了，他們會在5月重回加息25點的軌跡。



市場對聯儲局加息路徑的判斷，在過去十天出現了大起大落。事實是美國的政策利率已經接近或達到中性水平，但是經濟卻面臨非典型的狀況，通脹高燒不退，聯儲局對此也只能摸著石頭過河，政策制定者沒有既定路徑圖，一切根據數據和形勢行事，這使得金融市場在把握政策利率節奏上拿捏不定，造成資產價格的大幅波動。這種情況還會持續，可以肯定的是，在物價與就業之外的，金融穩定已經成為聯儲局的另一個政策目標。



(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)







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