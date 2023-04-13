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三月份，中國內地CPI同比上升0.7%，環比下降0.3%，PPI同比下降2.5%。



我們進入通縮時代了嗎？通貨緊縮有狹義和廣義兩種說法，狹義指的是CPI指數成為負值，中國經濟還沒有到那一步，不過看過去一年的價格走勢，風險在明顯上升。廣義通縮指的是企業和居民的預期出現了變化，經濟行為趨向收縮。以此定義，我們已經進入了通縮狀態。



（資料圖片）



物價下行，是經濟進入下行周期的典型現象，不過多數時候CPI不會下降到零以下。一旦價格預期成為負值，企業會認為無利可圖，不願意借貸擴張，盡量延後投資活動；個人則擔心收入下降和裁員，消費行為變得謹慎。通縮心態下，更多消費者持幣待購，因為晚些時候再買會更便宜。



這次中國的通縮現象，屬於「非典型」的。它發生在經濟的上行周期，一方面，GDP增長在恢復中，銀行貸款規模之大十分罕見，另一方面，消費信心低迷，民企投資意願不強。今年以來，政府對經濟的刺激力度不可謂不大，基礎設施建設在各地遍地開花，銀行也很賣力地促成中長期貸款，債券發行加速。這是2009年「四萬億」刺激政策的套路，但是卻沒有取得當年的效果。



究其原因，恐怕是政府的刺激措施，基本局限在國企和地方融資平台層面上，民企沒有分到一杯羹，也沒有特別的激情去跟進，所以經濟刺激措施的乘數效應不理想，無法撬動更大規模的投資，也無法使經濟全面恢復活力。同時，當前的就業市場不理想，減薪情況普遍，消費者自然缺少幾年前的消費熱情和購買力。換句話說，刺激政策沒有將貨幣擴張轉換成全方位的信用擴張，沒有將國企投資轉換成不同企業的全方位投資。



目前經濟處在即將滑入通縮的邊緣，有必要引起政策制定者警覺。通縮狀態帶來的是預期的改變，企業對盈利的預期下降了，投資就少了；消費者對收入的預期下降了，消費就少了。這是一種自我生成、相互傳染、不斷升級的情緒，前車之鑒就是日本失去的三十年。日本經濟學家用「資產負債表衰退」來描述消費/投資情緒的螺旋下降，企業不思投資只想還債，居民則捂緊錢袋子。通縮心態一旦形成，糾正會很難。



打破通縮心態，在於改變預期。美國在2008年和歐洲在2012年都先後出現了資產負債表衰退的苗頭，他們的央行采取了極端的貨幣擴張政策，通過過度流動性拉動資產價格，再通過資產價格上升重塑投資和消費信心。筆者相信中國也需要推出更強有力的政策刺激，尤其在貨幣政策上。在此之前，小民企和小老百姓唯有控制槓桿來自保。



(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)







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