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美國聯儲公開市場委員會決定加息25點，並暗示加息周期可能結束，但是鮑威爾在記者會上為未來繼續加息留了一個小門，美股下挫。鮑威爾發言期間，OIS 6月合約升到5.12%，意味著6月會議有20%的概率再加息25點。

(AP)



FOMC決定調高政策利率25點，符合幾乎所有人的預期，並且在會後聲明上，刪除了「委員會預計進一步的收緊是合適的」的字眼，這被市場認為是停止加息的強烈暗示。但是同時，聲明列出了決策者未來決定是否採取進一步行動會考慮的條件。鮑威爾也提出，未來政策動向取決於數據。聯儲主席在記者會上還表示不同意市場關於今年減息的預期。目前期貨價格隱含有超過八成的概率，聯邦利率年底前回落到4.3%水平。



筆者的解讀是，這是一次鴿派加息，一面推高利率，一面準備好停止加息。但是從利率周期看，目前只能算暫停加息，供決策者觀察經濟對前一陣激進加息的滯後反應，然後再作定奪。



聯儲在相當尷尬的情況下，宣布本輪加息周期結束的。根據國會在1977年通過的聯邦儲備法，聯儲必須尋求達到就業最大化和物價穩定的雙重政策目標。由於去年錯判形勢，耽誤了整治通貨膨脹的最佳時機，導致通脹預期升溫，又恰好遇上藍領就業市場幾十年一遇的火爆狀況，出現了工資與物價的連環攀升，服務業通脹趨向長期化。



美國出現的通脹其實可以分解成能源通脹、產品通脹、租金通脹和服務業通脹。能源和產品通脹已經大幅回落，並把CPI迅速從8%拉到4-5%區間。但是租金通脹和服務業通脹中大部分屬於惰性通脹，價格一旦升起就難下降，所以美國通脹從4-5%回到政策目標的2%，可能需要很長時間。鮑威爾明言，通脹回歸政策目標需要時間，並拒絕容忍通貨膨脹停留在3%的水平。



但是經濟形勢卻在迅速惡化。3月份幾家區域銀行爆出流動性困局，首先迫使所有銀行收縮信貸，保存現金以應付擠提，這帶來了金融緊縮，實體經濟（尤其是按揭市場）遭到衝擊。金融市場預計超過八成的概率今年下半年美國經濟會進入衰退。同時也增高了銀行業遭受全面壓迫，甚至出現系統性風險的機會。金融市場對區域銀行的擔心正在重新燃起。



針對衰退風險和金融系統性風險，聯儲不得不防。盡管通脹風險並沒有徹底消失，貨幣政策也不得不以觀察為名，草草收兵。除非物價出現大面積和持續性反彈，聯儲已經將注意力逐漸從通貨膨脹移向經濟衰退和金融緊縮。這是通脹、衰退和金融風險三者疊加之下不得已的做法。



聯儲加息25點，對市場並不是新聞，資金更關心的是減息周期何時開始。以當下已經出現的金融緊縮，以及就業市場的逐步冷卻看，下半年美國經濟出現衰退的可能性很高，這也是為什麼期貨市場預期今年第四季度聯邦利率可能被調低3-4碼。筆者認同衰退風險，但是相信聯儲需要更強有力的理由來開啟減息周期，時間可能要拖到明年。



此時此刻，物價高騰、生活成本增加仍是國會和選民的頭號不滿，聯儲不敢貿然改變政策方向。哪怕經濟出現輕微衰退，民意不變，貨幣政策也就難變。聯儲需要有一個衝擊性事件來改變民意，才能順理成章地進入減息周期，要麼就業市場突然冷卻，要麼金融環境明顯惡化。



美國因為疫情和疫情支票而產生的超額儲蓄，預計在第二季度消失。目前的消費強勢，能不能在下半年維持，的確不好判斷。如果消費轉弱，就業市場就可能以更快的速度下滑，成為明年大選時候的話題。筆者認為聯儲明年大手減息的機會較大。和去年的加息一樣，來得遲，但一旦開始就來得猛。



聯儲加息周期終結，意味著美元匯率繼續走貶，也意味著資金流出美元區，利好歐元資產、日元資產和新興市場資產。聯儲在加息問題上留下一個尾巴，也意味著政策性風險在上升。



(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)











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