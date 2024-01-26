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每當見到中環的bankers星期五傍晚，成群結隊地集結前往深圳過周末，筆者心中便泛起一陣惆悵。這是香港購買力最強的消費者群組之一，但卻興高采烈地北上歡度周末。這種情況發生在香港高中低收入人群和老中青年齡段，令香港旅遊業和零售業雪上加霜。

香港結束動態清零、與內地通關之後，原本給業界帶來了希望，等到的卻是失望。出境的香港人遠遠多過訪港的遊客，香港人在外地的平均消費金額也明顯高過訪港遊客的平均花費。北上消費港人的評論是在香港周末一餐飯的價錢，可以在深圳吃一個周末，而且上面節目多，玩得新鮮，老公老婆孩子各得其所。捱著貴價機票也要去日本的港人則指出，日本那裏吃喝玩樂太便宜了，服務態度又好。與此形成鮮明對照的是，訪港遊客對香港的物價詬病頗多，景點來來回回就是那幾個。

香港政府在刺激消費、振興旅遊上，不可謂不努力。從夜市美食到璀璨煙花，耗資不菲，取得了一定效果，不過也爆出了連住一晚都不願意的內地遊客通宵滯留口岸的新聞。

香港旅遊業怎麼了？2019年前，香港曾經有過一段頗為輝煌的旅遊旺景，每年以城市計算的遊客流量名列世界前茅，但是近年由於各種原因歸於平淡了。美元匯率大漲，對於實施聯繫匯率的香港構成衝擊，香港旅遊的確不存在成本優勢。香港租金太貴，使得沒有消費稅的香港購物也比不上歐洲、日本和東南亞。

香港有著中西薈萃的文化，但當局卻沒有好好利用吸引旅客。(iStock)

更深層次的問題是，香港這些年固步自封，缺少創新，面對「內捲」嚴重的內地吃喝玩樂，顯得愈來愈沒有吸引力。香港小朋友去深圳，有花樣翻新的節目；各國遊客來香港，除了海洋公園、迪士尼之外，一直沒有新的景點可供選擇。其實，香港有著中西薈萃的文化，文化底蘊十分豐富，香港人既有創意又肯埋頭苦幹，只是缺乏將旅遊資源變成商業現實的土壤。

舉個例子，筆者在北京遇到一位以呈現地方特色為主題的大型歌舞劇設計者，為甚麼不能請他設計一齣《香江印象》呢？像澳門水舞間一樣以固定場所連續演出，難道不比一通煙花更具經濟效益、更持久、更能創造城市品牌？紐約、倫敦有音樂劇劇場，香港為甚麼不可以搞出具有國際水平的常年演出的音樂劇、芭蕾舞劇和馬戲團呢？

旅遊發展局與其向遊客派發消費券，為甚麼不可以做一個AI導遊介紹香港美食、明星軼事、行山路徑和有軌電車呢？既然內地人士排隊去某醫院作身體檢查，為甚麼香港政府不可以支持設立一兩家高質量、不宰客的體檢中心呢？為甚麼不可以政府以低地價在離島幫助開幾家SPA酒店呢？為甚麼不允許民間在符合環保的情況下開發西貢、大嶼山周邊的海上資源，做深度特色遊呢？

恕筆者直言，香港的旅遊業、零售業有點危機的感覺。逆水行舟，不進則退。但是困境中，往往可以激發鬥志，激發創新，激發出「獅子山精神」。請政府跳出固有的思維模式，把資源用在刀刃上，把政策用在先導上。

筆者對旅遊是門外漢，此文目的在於拋磚引玉。最後引用溫斯頓．邱吉爾的名言，「不要浪費一場好的危機」。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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