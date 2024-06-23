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又一束晨光出現在貨幣寬鬆的天際。這次是英格蘭銀行暗示，在不久的將來會考慮減息。同時，5月美國零售幾乎停止了增長，市場重新燃起了9月減息的希望，不過幾位美國聯儲局高官則呼籲市場多一些「耐心」。減息和非通脹(disinflation)是上周市場的主題，美國和德國債市引領資金成本下降，全球股市多數向好，美元匯率則在世界各幣種中鶴立雞群。瑞士央行再度降息。



美元兌一籃子貨幣(DXY)衝上今年4月以來的高位，美國政府處之泰然。上次日圓兌美元匯率一口氣跌到160，美國也沒有出聲，可是日本政府一入市干預，耶倫馬上跳出來指責，最近甚至將日圓列入人為操縱的觀察名單。看起來美國政府十分在意美元強勢，這是為甚麼？



美國政府龐大的財政赤字和聯儲局不斷地印鈔票，其實是不可持續的。過量的流動性會觸發通貨膨脹，這是常識。美國希望通過強美元，將海外資金引入美元資產，推高股市。唯有股市上漲，才能吸引散戶不斷入場，將民間的流動性消化在資產市場，而非引發實體經濟的通貨膨脹。



美股市場槓桿、衍生品的最大交易者，已經悄然從機構投資者轉為散戶。從監管的角度，這一轉變是危險的，但從宏觀政策的角度，卻是正中下懷。股民參與度大升，資金湧向股市，減輕了實體經濟受到過度流動性的衝擊，進而減少了物價上漲的壓力。美元強勢，還紓緩了進口通脹的壓力。



美國追求強美元，追求資產升值，已經是陽謀，官員們不僅不諱言，還大聲疾呼，偶爾遇到不聽話的匯率政策，甚至不惜發出威脅。另一方面，依賴出口的日本、德國等國家，則樂見本幣貶值。歐洲央行率先減息，其中就包含著引導匯率走弱的政策意圖，來提高出口競爭力和進一步促進旅遊業。

美國樂見強美元，因為可達到資產升值之目的。(Shutterstock)



那麼日本為甚麼要動用超過9萬億日圓干預匯市，並惹惱美國？筆者認為日本政府不反對日圓貶值，但不喜歡過快貶值，因為那樣增大了進口成本，不利於內需復甦。從某種意義上，美國追求強美元，日歐追求弱日圓、弱歐元，倒是郎情妾願，各得其所，令匯市形成暫時性的政策均衡，直至美國利率開始向下。



轉到英國的話題。英格蘭銀行如市場預期維持政策利率在5.25厘不變，拒絕為7月4日大選助力。不過該行同時指出這次是一個非常接近的決定(finely balanced decision)，暗示如果通脹形勢繼續改善，減息就不遠了。央行會議同一天公布的5月CPI為2%，正好落在政策目標上，3年來英國物價首次達標，不過服務業通脹仍高。



期貨市場認定，有超過50%機會英國在8月1日央行下一次開會時減息。筆者相信英國在8月減息機會頗大，年底前估計還有一次一碼減息，時間點可能比照聯儲局的減息步伐。



根據YouGov民調機構預測，執政的保守黨在下議院650個席位中將僅獲得108席位，在野黨工黨則獲得425席，這將是工黨歷史上贏得議席最多的一次。《路透社》稱，連續幾屆保守黨政府災難性的表現，可能給英國帶來「歷史性時刻」。保守黨從對脫歐公投民意判斷失誤開始，在脫歐問題上一再顧此失彼，最後幾年更充滿了動盪和醜聞。



經濟停滯、物價高企、移民爭議、住房危機和公共服務短缺，都會成為選舉的議題，將連續執政14年的保守黨趕下台，料是這次選舉最大的選民動力。首相辛偉誠本人也可能選舉失利，成為歷史上第一位拿不到議席的首相。



對於居住海外的英國房地產投資者，焦點則在廢除原居地非英國的新居民免稅優惠上(non-dom regime)。財相侯俊偉在今年春季預算案中宣布，明年4月起，新移民只有4年緩衝期，之後稅制向英國公民看齊，只要居住在英國，就必須接受全球徵稅，不僅境內資產，境外資產也需要課稅。



這個稅制變化，對新移民影響重大，但是得到保守黨和工黨的一致支持。工黨承諾不提高個人所得稅、企業所得稅、國家保險稅和消費稅的稅率，於是刀鋒指向實力微弱的新移民，盡快將他們的全球收入納入稅網，此舉也獲得多數英國選民的贊成。



突如其來的稅制改變，觸發了英國高收入移民人群的逃亡潮，據報移民公司的生意比歷年多出三倍。這個人群在數量上不足以影響政府決策，但是在投資、貿易、諮詢、藝術等領域，卻是高能量的。當年脫歐主張意在限制移民流入，最後並沒有減少移民人數，但將來自東歐的貨車司機、醫院護士等短缺專業人士拒之門外，令英國經濟雪上加霜。



本周焦點是美國的炮打雙燈。核心PCE通脹或錄得疫情結束以來最低的增長，而PCE消費也可能僅有溫和增長。除此之外，伊朗大選和東京CPI也值得關注。



本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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