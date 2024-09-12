特朗普交易失勢，賀錦麗交易待發

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這是一場經典的具有扭轉選情意義的電視辯論，對華爾街的衝擊也很大。



美國副總統賀錦麗接替拜登成為民主黨總統候選人後，不接受媒體採訪，選民大會上的演講也多數依賴提示器，加上4年前民主黨初選時糟糕的表現，有人形容她「離開了提示器就不會講話」。甚至賀錦麗團隊在談判這場電視辯論時，提出了諸多要求，比如允許帶筆記進場、坐著辯論、不准插話等，給人不自信的錯覺。



但是不被看好的賀錦麗，幾乎在整場辯論都顯得從容自信，應對自如，有幾次還擊中特朗普的要害。反觀特朗普就顯得急躁粗魯，缺乏準備、缺乏聚焦，咄咄逼人地指摘和醜化對手，喋喋不休地為自己辯護，特朗普被賀錦麗牽著節奏走了。特朗普放著通貨膨脹這類選民關心的大話題不講，卻去談論「移民吃狗肉貓肉」、「新生孩子被處決」等匪夷所思的傳聞。

賀錦麗在電視辯論從容自信，反觀特朗普就顯得急躁。(AP)



筆者認為這場辯論沒有出現技術性擊倒，但是毫無疑問，這是特朗普生涯中表現最差的演講之一，這是賀錦麗生涯中表現最佳的演講之一。賀錦麗缺乏辯論經驗，電視機前不輸就是贏；特朗普思維敏捷、風格剽悍，不贏便是輸。



特朗普在電視前糟糕的表現，不會令他遭遇拜登6月底辯論失利後的窘境。一則如今的共和黨，基本上是特朗普的共和黨，二則特朗普的鐵票對他的忠誠不會改變，三則不太存在金主逼宮的可能。然而這次辯論中，賀錦麗證明了自己的思想和能力，表明自己不是副總統花瓶，洗刷了「weak candidate（弱勢候選人）」的形象。



借用《金融時報》評論員文章的標題——「賀錦麗通過了大考」，她展現出壓力之下的判斷能力、交流能力和應對能力，這是美國總統需要具備的能力。美國總統選舉變得勢均力敵了，賀錦麗展現出自己的領袖風範，而特朗普光環開始褪色。



這不僅意味著民意調查中的此消彼長，更直接觸動了資本市場。華爾街上，過去幾個月盛行的Trump Trade（特朗普交易）出現煞停，特朗普傳媒公司的股價暫且不提，美債、美元出現調整，石化能源行業需要重新審視，企業減稅需要重新審視。賀錦麗的經濟政策正在顯影中，許多細節尚不清晰。一般市場預計她對拜登政府的政策會蕭規曹隨，不過正如她在辯論中所言，她不是拜登。分析員們開始努力探求賀錦麗的經濟政策、行業政策。



一個更有自信的賀錦麗，不僅給美國大選帶來變數，也給華爾街帶來變數。Harris Trade（賀錦麗交易）不日登場。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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