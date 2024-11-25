老K入閣，特朗普政府不那麼瘋狂了

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他面容年輕，不留鬍鬚，還有一位同性伴侶，但卻是實至名歸的老K級別人物，在華爾街擁有響噹噹的聲譽，他的名字叫司各特．布森特(Scott Bessent)。下任美國總統特朗普，提名布森特為下任美國財政部長，他的任務是減稅率、鬆監管和推進全球關稅。

布森特一直與盧特尼克爭奪財長位置，雙方打得十分激烈，連特朗普周圍的親信也分裂為兩派，馬斯克就為支持盧特尼克而頻頻游說，甚至不惜在X上造勢。特朗普被這種明爭暗鬥惹惱，一度去面試兩人以外的其他人選，不過兜了一圈之後，還是回到這兩人。他先將選舉勝利的大功臣盧特尼克安置到商務部長，然後才宣布布森特擔綱財政部。

特朗普需要一位堅定支持他MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）政綱，同時為華爾街所接受，還需要為控制財政赤字而鐵腕整治，最重要當然必須忠誠的人出任財長。以這些標準衡量，布森特的確是一位合乎特朗普心意的內閣人選。財政部長，是美國財政和金融政策的領軍人物，在美國面臨巨大變動之際，布森特的責任巨大。

首先，他是MAGA的堅定支持者，從2016年大選開始，他就堅決看好特朗普，堅決支持MAGA政策，並積極捐款。其次，他早年引導索羅斯基金沽空英鎊，這些年自己的Key Square基金也做得有聲有色，在華爾街的地位和對金融市場的理解是毋庸置疑的。他早年是民主黨的支持者，曾是索羅斯基金的首席投資官，創業之初還拿了索羅斯20億美元種子資金，不過現在轉投共和黨了。

布森特是MAGA的堅定支持者，從2016年大選起就堅決看好特朗普。(AP)

儘管布森特是MAGA的積極擁護者，願意放下一切上電視為特朗普造勢，他同時也是熟讀經濟學的人。凡是做宏觀對沖的，都對全球宏觀局勢十分敏感，精於籌謀和把控，最重要的是有常識、識進退。他對數字很敏感，擅長和不同背景的人打交道。了解一下他對經濟、財政和貿易的立場，對探索特朗普2.0政府的財經政策大有裨益。

布森特崇尚財政可持續性，認為拜登政府在沒有戰爭和危機的情況下，如此擴張財政是不負責任的，直言必須作財政改革，才能避免陷入歐洲式的低增長高債務困境。他還認為雖然股市一直在上漲，但通脹下普通家庭實際收入並沒有上升，中產階級在萎縮，其根本原因是拜登政府違反經濟規律的財政刺激和過度監管。

布森特罵聯儲局鮑威爾的貨幣政策罵得最兇，認為聯儲局加息太慢，坐失控制通脹的良機，而最近減息又太快，給了通脹死灰復燃的機會。面對鮑威爾的倔強，他曾向特朗普提議任命聯儲局副主席並挑明此人是下一任聯儲局主席人選，藉此架空鮑威爾並影響市場。可以預見，他領導的財政部，會給鮑威爾領導的聯儲局帶來困擾。

儘管是MAGA的信徒，布森特還是自由貿易的信徒，他對向全球加徵關稅並不感興趣，他更傾向以提高關稅作為談判籌碼，逼迫盟國就範，達到重建國際經濟和貿易新秩序。換言之，加稅是手段，而不是目的。對中國，他主張漸進式地推進關稅上漲，但要防止過度衝擊美國自己的生活成本。

布森特堅信美元匯率必須由市場決定，政府不應該干預美元匯率的走勢。總體上，他不介意美元強勢，認為這是美國經濟和市場繁榮的折射，這一點可能是布森特和特朗普的最大區別。他還公開批評民主黨總統不斷擴大管制範圍和監管力度，限制了美國經濟的創造性和活力。

特朗普對布森特的經濟理念十分倚重，因為布森特的經濟主張，不僅僅是口號，是經過思考的，可以自圓其說的。今年春季，布森特帶著「3-3-3」主張見了特朗普，兩人一拍即合，「3-3-3」方案可能成為特朗普經濟學的框架：1）通過放寬管制和減稅，維持經濟增長在3%左右的水平；2）中期將預算赤字削減至GDP的3%；3）放寬石油管治，鼓勵投資，爭取國內每天多生產300萬桶原油。

布森特的核心理念是放鬆監管，減輕稅負，讓美國重新回到私人經濟主導的繁榮模式。增長帶來稅收增加，帶來收入提高，帶來股市繁榮，帶來美元強勢，最終帶來MAGA。至於徵收關稅及貿易干預措施，在他看來不過是「重新調整國際經濟體系，更好服務於美國人需求」的工具。

特朗普政府延攬了一群激進的建制外人士入閣，這些人打打殺殺的音量足夠大，但是缺乏一個真的讓美國更強大的思想框架和政策藍圖。布森特在內閣中是一個異類，同時掌握著引領財經政策和協調貨幣政策的大權，對於特朗普內閣是一位很好的制衡者，或許讓政策不那麼瘋狂。他講話不衝動，卻對自己的立場十分堅持，有說服力。

特朗普在任命財政部長上十分慎重，因為這是美國財經政策的領軍人物，將把他的MAGA理念貫徹到政策上、落實到經濟中的核心傳動點。此人還必須得到資本市場的認可，能夠與華爾街暢順溝通。所以他選擇了一位忠誠但不那麼出格的人來執掌賓夕凡尼亞大道1500號，追求的是穩健。這項任命給筆者的感覺是，特朗普激進但不瘋狂，關鍵時候懂得節制、平衡。

布森特的弱點，是與特朗普的交情不夠深。比起盧特尼克這樣曾經為特朗普當選立下汗馬功勞的老臣，或盧比奧這樣經常見面的佛羅里達幫，布森特的人事資本比較薄弱。而且，他的溫和主張，可能受到內閣激進派的挑戰，說他不夠MAGA。不過，一群瘋子中站著一位明白人，也算是一條風景線。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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