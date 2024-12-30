那麼印錢，美元匯率怎麼還強勢？

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自從美國聯儲局2008年開始量化寬鬆政策，美元的實際購買力在16年中跌掉了七成。可是美元匯率在多數時間卻維持著強勢，分析員們在討論資產配置時也經常看好美元。

聯儲局在2008年的資產負債表大約為9000億美元，到2024年4月頂峰時，資產負債表接近9萬億美元，是QE前的足足十倍。經過幾次縮表，它現在還有大約7萬億美元。鈔票印多了，於是出現了愈來愈多的錢追逐有限的商品和資產的情況。通貨膨脹來了，資產價格漲了。

這些都容易明白，但是聯儲局那麼印錢，為甚麼美元匯率卻不貶值，全世界的熱錢都還追著買美元呢？

在寬鬆幣策下，美元的實際購買力在16年中跌掉了七成，惟仍受全世界熱錢追捧。(Shutterstock)

匯率是兩個國家之間的相對價格，是蹺蹺板，起碼要有一個貨幣升值，才能有另一個貨幣貶值。主要經濟的幾大央行，都在搞量化寬鬆政策，聯儲局失去了信用，其他大央行也同樣失去了信用。天下烏鴉一般黑，而財富必須寄存在某種貨幣形式上。

於是，這些年匯率就成為「矮子裏面拔將軍」的遊戲，看誰的經濟基本面比較好。G7國家中，除了美國之外，多數都面臨結構性挑戰，她們基本上都在移動互聯網時代落伍，還集體缺席了AI盛宴；就業市場一片狼藉，內需乏善可陳，財政狀況每況愈下，最近不少還遇上了政局不穩。

美國的財政狀況也很糟糕，但是就業和消費依然強勁；雖然特朗普的主張極端，起碼美國的行政/立法體系還能運作；更重要的是美國在引領科技創新上遙遙領先，為未來的經濟發展提供著高質量的動力。

這種基本面上的優勢，折射在投資者信心上，反映在資產價格上。在AI主題下，M7公司股價一騎絕塵，吸引了眾多海外資金，自然推高了美元匯率。另外，幾大經濟體的央行政策擺脫了同步共振，利率走向出現了差異。在美、歐、中、日、英央行中，聯儲局的政策姿態是最強硬的，市場預期美國未來一年在利差上比較有優勢。

中期來看，匯率有回歸中位的習慣，漲多了，比價就會出現周期性回調。相信美元也不例外，尤其當聯儲局重新啟動降息，美元回調也是正常的。長期來看，目前美國的經濟基本因素、科技創新能力，遠遠強過其他國家，至於在貿易、軍事領域的主導地位，一時間也很難撼動。儘管美國在財政和貨幣政策上毫無節制，全世界也沒有其他選擇。

全球經濟呈K型發展，美國一枝獨秀，其他國家動力不足。這樣，美元怎麼弱得下來？

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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