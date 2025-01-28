DeepSeek的震撼

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美國總統特朗普上任後第二天，就宣布了一個民間合力、政府背書的AI大項目StarGate，項目由軟銀的孫正義、甲骨文的艾略森和OpenAI的艾特曼共同主持，並得到一眾美國科技巨企的支持，出資額高達5000億美元。這是一個史無前例的「高大上」項目，意在建立全球最先進的AI基礎設施，「我們要把AI優勢留在這個國家」，特朗普稱。

孰料，特朗普話音未落，一家在海外寂寂無名、對沖基金出身的中國公司，上架了一款名叫DeepSeek的AI大模型產品，其功能接近（個別領域超過）美國現有的幾個大模型，而且是開源的，即公開了模型的細節（OpenAI拒絕公開），隨便看、隨便用。據稱研發成本不超過600萬美元。

這個不到600萬美元的項目，給矽谷和華爾街帶來了巨大的震撼。當天AI巨頭Nvidia、Alphabet、Amazon、Microsoft和Meta的市值，加在一起跌掉了7500億美元。市場重新評估AI的發展路徑，質疑巨額投資和華麗芯片的必要性。華爾街今天最硬槓的一句話是「不是每一位開車的都需要法拉利」。DeepSeek的R1模型帶來了認知的改變。

研發成本不超過600萬美元的DeepSeek，震撼了矽谷和華爾街。(AP)

在過去兩年，美國政府在圍堵中國AI產業發展上可謂無所不用其極，不僅對高端芯片、光刻機等硬件下了禁令，在國際交流和人才培養上也是處處刁難。不過，硬件上的阻礙，反而成了別闢蹊徑的動力。DeepSeek通過架構上的優化，用2000塊二流芯片，做到了Meta靠16000塊一流芯片完成的任務。中國人最擅長的就是將成本壓到極致。

筆者欣賞DeepSeek開放的心態，將研究成果供全世界分享，而自己聚焦在核心領域的持續突破。美國科技界對這次中國的突破，第一時間不是詆毀、否認，而是自己尋找不足。產業界明白DeepSeek的技術並無突破之處，但是在架構模式上走出了自己的道路，大大節省了成本。

這是中國AI發展史上一次里程碑事件，拉近了中美在AI領域的差距，值得慶賀。但是也必須明白，DeepSeek還沒有實現真正意義上的artificial general intelligence，它仍在和幾家美國大廠比拼複製人類式思維，並實現AI之間自主互動。美國有若干家企業、若干種技術平台共同努力，還有更好的硬件和資本生態圈加持。

不過，起碼DeepSeek已經達到了兩個目標。首先，讓人們意識到AI研究並不只是資金的堆砌，在架構、流程上的優化完全可以「少花錢多辦事」，這個常識似乎在AI投資熱中被忘卻了；其次，開源和國際交流才是實現科技進步和人類共贏的王道。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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